台灣「孝道仔」大毒梟栽了！國內緝毒體系抓不到　杜特蒂火大對他下格殺令

圖文／鏡週刊

刑事局結合台東分局成功破獲在中南部橫行十多年、綽號「孝道仔」的林姓大毒梟的毒品集團，查扣的海洛英磚市值超過10億，若流入市面，後果不堪設想。據了解，林嫌掌握全台1/3的毒品供應量，手法狡猾一度讓檢警束手無策。本刊調查，林嫌還將毒品銷往菲國，並對外謊稱他是「竹聯幫大哥」，此舉令菲國總統杜特蒂相當生氣，甚至傳出對其下達格殺令，差點演變成國際事件。

專案小組透露，林姓毒梟於國內外毒品圈赫赫有名，與國內檢、警、調、海巡、海關、憲兵等緝毒六大體系交手多年，雖常有林嫌與該集團販運毒品的重要情資，並截獲該林姓毒梟及其同夥的大批毒品，但均無法將林姓毒梟及其核心成員繩之以法，因此讓該集團更為囂張。

據了解，林嫌與東南亞國際毒梟結盟，自己的專屬走私船隊及毒品儲存的倉儲管理，不斷走私毒品到海內外。近年來他數度運輸大量毒品到菲律賓多個島嶼，毒害當地人士，引起菲國總統杜特蒂重視，下令清查毒品來源

本刊調查，林嫌對外謊稱自己是「竹聯幫大哥」，也讓杜特蒂以為毒品是台灣竹聯幫走私至菲律賓，還大動作召開記者會砲轟竹聯幫。據傳杜特蒂對抓捕不到林嫌集團相當震怒，還下達格殺令，讓林嫌的毒梟生涯再添一頁傳奇。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



更多鏡週刊報導

【大毒梟栽了3】名列台灣三大毒梟 他還熱心公益固定捐款

【大毒梟栽了4】台灣2大毒梟相繼落網 警方還要清查毒品流向

【大毒梟栽了1】掌握全台毒品三分之一供應量 南部大毒梟花蓮落網

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～