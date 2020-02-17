　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狂虐印度的沙漠蝗蟲會飛到中國？　4千億隻一天吃3.5萬人的食物

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼非洲沙漠蝗蟲。（圖／美聯社）

▲源於東非的沙漠蝗蟲，現在已經入侵到印度。（示意圖／美聯社，以下皆同。）

記者郭卉寧／綜合報導

東非國家的蝗蟲危機已越過阿拉伯海入侵印度，導致16.8萬公頃的農田受害。由於與印度相鄰，不少中國大陸民眾擔憂會受到蝗災威脅。對此，多位專家表示，雲南曾有非洲沙漠蝗蟲危害的紀錄，所以需要密切關注印度蝗蟲的遷徙路徑，如果它們繼續朝東抵達緬甸，就極有可能造成威脅，「我認為不能掉以輕心。」

自今年年初以來，非洲之角（Horn of Africa）地區不斷受到蝗災困擾，估計有將近4000億隻沙漠蝗蟲肆虐，一天就足以吃掉3.5萬人份的糧食，聯合國糧食及農業組織（FAO）將其稱為25年來最嚴重的蝗災，並且擔心接下來已經達到64公里寬的蝗蟲群，未來會增加到500倍。然而，這些蝗蟲群也已經越過阿拉伯海入侵印度，有超過16.8萬公頃的農田受害，並損失將近33%的農作物。

▲▼非洲沙漠蝗蟲。（圖／美聯社）

由於與印度相鄰，不少大陸民眾憂心會受蝗災威脅，《中國科訊》報導，來自中國科學院動物研究所、河北大學生命科學學院、廣東省科學院生物資源與應用研究所等多位專家指出，目前非洲蝗蟲從印度進入中國的可能性不大，因為中國並不具備其生存條件，同時也擁有地理上的天然屏障。

儘管如此，專家也表示，對於蝗害仍不能掉以輕心，因為雲南曾受過沙漠蝗蟲的危害，所以需密切關注印度蝗蟲的遷徙路徑，以及是否有新的本地蟲源參與，「如果它們繼續朝東到達了緬甸，這樣極有可能對我國及泰國、越南等地區造成直接的威脅。」

▲▼東非蝗災 肯亞。（圖／美聯社）

另外，專家也指出，全球目前有7種蝗蟲，在非洲發生的蝗災應該屬於非洲沙漠蝗，截至目前為止，中國歷史上沒有出現過非洲蝗蟲的相關災害紀錄。而蝗災的發生，與蝗蟲本身的生物學習性關係密切，也和當地氣候、生態環境有關，且具遷徙性的害蟲繁殖力極強，至今也無有效的防治辦法。

此外，沙漠蝗蟲的成蟲壽命最多可逾100天，目前防治方法為對滋生地的嚴格封鎖，以求減少蝗蟲數量。

由於新冠肺炎在中國延燒，中國國家主席習近平日前才針對疫情暴露出來的不足，抓緊時間補短版、堵漏洞等，並完善重大疫情防控體制機制。他也強調，要從保護人民健康、保障國家安全、維護國家長治久安的高度，把生物安全納入國家安全體系，有系統地規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，儘快推動「生物安全法」。

因此，就算之後沙漠蝗蟲入侵，中國應該也能夠拿出一套有效的應對方式。

ET快訊
即／首例死亡79接觸者檢驗最快今晚出爐　指揮中心2130說明
地表兩大吃貨對決！蝗蟲「主治肺結核」　陸網樂：新冠肺炎有救了
即／滯武漢2台人治癒了！央視：在大陸確診台胞已全出院
全台6000家健保藥局開賣「防疫酒精」　售價曝光
畢書盡分手8年舊愛原因曝光！「負評挨轟全忍了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

解放軍艦隊遠訓進第三島鏈　美派神盾艦經台海入南海

北海道新冠肺炎患者「感染路徑不明」　政府：接觸家人、親友至少43人

飛機搖晃中降落　48hrs降1個月雨量...英國氣象局急發紅色警戒

搭機前接通知「不飛了」！台人困湖北：公寓有確診死亡病例　只能吃白麵過活

狂虐印度的沙漠蝗蟲會飛到中國？　4千億隻一天吃3.5萬人的食物

安倍考慮學習美國設立「疾管署」　網友驚呆：日本居然沒有！

確診者待帳篷隔離！美撤僑包機「747貨機改裝」　全員戴N95畫面曝光

醫院急診室一度封閉！釜山男自越南返韓突胸痛不治　病毒檢測呈陰性

鑽石公主號船員「乘客離開後」需再隔離14天　加韓澳提出撤退計畫

德國結束武漢撤僑隔離　包含中國人全數無感染返家

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

解放軍艦隊遠訓進第三島鏈　美派神盾艦經台海入南海

北海道新冠肺炎患者「感染路徑不明」　政府：接觸家人、親友至少43人

飛機搖晃中降落　48hrs降1個月雨量...英國氣象局急發紅色警戒

搭機前接通知「不飛了」！台人困湖北：公寓有確診死亡病例　只能吃白麵過活

狂虐印度的沙漠蝗蟲會飛到中國？　4千億隻一天吃3.5萬人的食物

安倍考慮學習美國設立「疾管署」　網友驚呆：日本居然沒有！

確診者待帳篷隔離！美撤僑包機「747貨機改裝」　全員戴N95畫面曝光

醫院急診室一度封閉！釜山男自越南返韓突胸痛不治　病毒檢測呈陰性

鑽石公主號船員「乘客離開後」需再隔離14天　加韓澳提出撤退計畫

德國結束武漢撤僑隔離　包含中國人全數無感染返家

「次氯酸水」消毒好夯！？　衛生局： 濫用恐危及食安！

女星綠島拍MV...一見媽辛苦蓋的燈塔「眼眶秒濕」！

打擊假疫情訊息　警政署長發聲了！刑事局召開專案會議通令全國警嚴辦

《運轉手之戀》真實版！雲林出現駕駛「倒車上橋」　網：蟹仔是你？

新北都更二箭主幹道容積加給　第一案僑蓮建設申請核准

LIVE／首例確診死亡79名接觸者檢驗最快今晚出爐　指揮中心2130說明

五股垃圾山變身「環保藝術新垃園」　汽車停車格17日收費管理

大陸國務院攜手螞蟻金服推3色二維碼　健康狀況一掃就知道

不用找代購！Jennie、李聖經同款美瞳片，台灣買得到

台版《愛的迫降》北韓選手娶台灣妹　兒子爆料「台版尹世理」：台語髒話跟媽媽學的！

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

鑽石公主號40美國人確診！　2專機撤離其餘國民

計程車司機受訪一半　被通知「確診陽性」

德國研究：病毒殘留物體表面最長9天！

譚德塞狂讚中國　外媒揭背後金錢祕辛

NHK：鑽石公主號再增99例確診！

美：鑽石公主號包機14人確診

日送「2000支iPhone」給鑽石公主號乘客

美國包機接鑽石公主號國人　公民拒絕

快訊／和歌山縣再增4例確診！

即／日女護士確診　曾照護死亡病例

詐騙集團假扮外交部長　騙得22億贖金

國內緝毒體系都抓不到　杜特蒂還對他下格殺令

更多熱門

相關新聞

胸腔會有巨響　康復者一度寫遺書

胸腔會有巨響　康復者一度寫遺書

25歲的新冠肺炎痊癒者武康（化名），之前在網路上紀錄發病後無法住院、最嚴重的時候「每隔幾分鐘胸腔就會出現巨響」等經歷，他坦言確診後曾絕望到寫下遺書，所幸後來順利康復，雖然還須完成14日的自我管理，但「如果身體沒什麼問題，第一時間就要去捐血」，更希望體內的抗體能成為其他人的特效藥。

各省市把封城當經驗　學者：扼殺經濟

各省市把封城當經驗　學者：扼殺經濟

農村農業部：沙漠蝗蟲大規模暴發風險很低

農村農業部：沙漠蝗蟲大規模暴發風險很低

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

11歲女1分鐘做21次高難度瑜珈招式破紀錄

11歲女1分鐘做21次高難度瑜珈招式破紀錄

關鍵字：

非洲沙漠蝗蟲印度大陸農田

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

「20例才是恐怖案例！」網驚：一直在外面到處跑

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

即／女子小三通回台　居家檢疫失聯

老婆1年只洗1次澡！他崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面