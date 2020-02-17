雲端最有錢／疫情驚天爆全球淪陷？　29歲靠ETF穩賺400萬

新聞節目中心／綜合報導

最近疫情不只讓產業受到影響，也全面性衝擊我們的生活圈，現在有很多展覽、演講等大型活動都被迫取消，承辦廠商也是損失慘重，讓大家愈來愈有感！還有像是義大利、菲律賓，都陸續禁止我們台灣的飛機入境，郵輪業也是最新一波大家畏懼的海上漂流病毒，整個旅遊航空業慘到不行；再來連帶被影響的就是觀光業、百貨業，連百貨公司指標之一的微風集團，都宣布要裁員近三成，華航也要求高階主管減薪或鼓勵休假，整個經濟面都受到影響。中國大陸一個城市、一個城市接著封城，連北京、上海都封了，以目前的斷鏈復工狀況，會如何影響到全球供應鏈？影響到中美台的情況有多慘？對中國大陸中小企業衝擊更是難以想像！



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關於《雲端最有錢》

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