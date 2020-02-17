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雲端最有錢／疫情驚天爆全球淪陷？　29歲靠ETF穩賺400萬

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新聞節目中心／綜合報導

最近疫情不只讓產業受到影響，也全面性衝擊我們的生活圈，現在有很多展覽、演講等大型活動都被迫取消，承辦廠商也是損失慘重，讓大家愈來愈有感！還有像是義大利、菲律賓，都陸續禁止我們台灣的飛機入境，郵輪業也是最新一波大家畏懼的海上漂流病毒，整個旅遊航空業慘到不行；再來連帶被影響的就是觀光業、百貨業，連百貨公司指標之一的微風集團，都宣布要裁員近三成，華航也要求高階主管減薪或鼓勵休假，整個經濟面都受到影響。中國大陸一個城市、一個城市接著封城，連北京、上海都封了，以目前的斷鏈復工狀況，會如何影響到全球供應鏈？影響到中美台的情況有多慘？對中國大陸中小企業衝擊更是難以想像！

在這樣的狀況，投資人該如何應對？本周《雲端最有錢》邀請到警官ETF達人PG，告訴大家如何只靠ETF，畢業短短五年就賺進400萬，他是怎麼辦到的？又是如何開始他的投資之路？原來1000元就可以買ETF，而且報酬都在20%以上。精彩節目內容不要錯過《雲端最有錢》，教你疫情再大也不怕的投資術！

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一、三、四下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一、三、四下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於2019年1月16日起，每周一、三、四下午1點10分至2點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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