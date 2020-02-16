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客思達拓展自有品牌發威　挹注新一輪成長動能可期

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▲客思達目前擁有超過4500個家具產品品項，銷售市場包括中國大陸、馬來西亞、越南及台灣等地區。（圖／客思達提供）

▲客思達目前擁有超過4500個家具產品品項，銷售市場包括中國大陸、馬來西亞、越南及台灣等地區。（圖／客思達提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，衝擊全球經濟動能，傢俱大廠客思達表示，今年第一季以提升獲利品質為首要目標，以期透過增進自有品牌系列豐富度，增進自有品牌銷售表現，為集團營運挹注新一成長動能。

客思達主管表示，持續採取產品組合優化及增進Coaster自有品牌知名度等策略，憑藉集團深耕家具產業經驗與優異產品設計開發能力，繼推出分別主打平價實用、舒適平衡、輕奢華風格的不同品牌後，再度於睡眠寢具領域推出自有品牌，以期擴大消費客群。

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為提升營運競爭利基，客思達今年亦將採取優化家具產品結構與庫存管理，透過數據分析以助於產品組合優化並協助供應商調配生產，積極發展旗下Coaster自有品牌業務。

另外，也將透過公司官網、社群媒體互動、參加重要展會等提升品牌知名度，打造高度差異化家具系列以滿足不同喜好風格與使用需求的消費者，以期創造集團營運良好成長動能。

依據財報，客思達2020年1月合併營收新台幣8.13億元，較去年同期減少13.03％。若以功能性貨幣表示，2020年1月合併營收較去年同期減少10.75％。

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