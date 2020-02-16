難在開學前返校…南韓教育部：積極勸導陸生休學1學期

▲ 搭乘首爾地鐵的民眾大多都戴著口罩。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）最早自中國爆發，截至16日全球已有1669人死亡，確診病例多達6.9萬。中國封閉多個城市，各國也對中國旅客發布旅行限制，使得許多在國外留學的中國學生無法在開學前返校。南韓教育部16日宣布，將積極勸導目前滯留中國的留學生休學一學期。

南韓國內學校所有在學中的中國籍留學生共有7萬多人，但2019年12月1日起至2月14日為止的11周內，自中國入境南韓的中國籍留學生僅19022人，即還有許多學生滯留中國。南韓副總理兼教育部部長俞銀惠16日宣布，將勸導這些目前不確定何時可以返回南韓、在南韓沒有住所或無法取得簽證的中國學生休學一學期。

另一方面，目前停靠日本橫濱港的鑽石公主號郵輪累計多達355人確診。除了已經送院治療的患者及提早下船隔離的老弱乘客，船上還有3300多人得等19日解除隔離後才能離開。日本政府已經決定安排船上所有人員接受新冠病毒檢測，結果呈陰性者19日起便可下船。

南韓中央應急處置本部16日宣布，若船上韓籍乘客隔離結束後希望回國，將擬定撤僑辦法。根據《韓聯社》，鑽石公主號上共有9名南韓乘客及5名船組員。

中央應急處置本部長朴淩厚今天表示，會在19日前討論撤回船上有意回國之南韓公民的方案，「掌握船上我國公民的意願以後，計畫與日本政府展開協商。不論選擇歸國與否，政府都會持續與船上南韓公民保持聯絡並提供協助，至他們狀況穩定為止。」

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