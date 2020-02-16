　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

難在開學前返校…南韓教育部：積極勸導陸生休學1學期

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南韓武漢肺炎,南韓新冠肺炎。（圖／達志影像）

▲ 搭乘首爾地鐵的民眾大多都戴著口罩。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）最早自中國爆發，截至16日全球已有1669人死亡，確診病例多達6.9萬。中國封閉多個城市，各國也對中國旅客發布旅行限制，使得許多在國外留學的中國學生無法在開學前返校。南韓教育部16日宣布，將積極勸導目前滯留中國的留學生休學一學期。

南韓國內學校所有在學中的中國籍留學生共有7萬多人，但2019年12月1日起至2月14日為止的11周內，自中國入境南韓的中國籍留學生僅19022人，即還有許多學生滯留中國。南韓副總理兼教育部部長俞銀惠16日宣布，將勸導這些目前不確定何時可以返回南韓、在南韓沒有住所或無法取得簽證的中國學生休學一學期。

另一方面，目前停靠日本橫濱港的鑽石公主號郵輪累計多達355人確診。除了已經送院治療的患者及提早下船隔離的老弱乘客，船上還有3300多人得等19日解除隔離後才能離開。日本政府已經決定安排船上所有人員接受新冠病毒檢測，結果呈陰性者19日起便可下船。

南韓中央應急處置本部16日宣布，若船上韓籍乘客隔離結束後希望回國，將擬定撤僑辦法。根據《韓聯社》，鑽石公主號上共有9名南韓乘客及5名船組員。

中央應急處置本部長朴淩厚今天表示，會在19日前討論撤回船上有意回國之南韓公民的方案，「掌握船上我國公民的意願以後，計畫與日本政府展開協商。不論選擇歸國與否，政府都會持續與船上南韓公民保持聯絡並提供協助，至他們狀況穩定為止。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
快訊／日本愛知縣再增1例！夏威夷返國夫妻確診...「友人也發
擴大篩檢！　指揮中心曝「3對象」納入監測名單...結果公布前
新冠肺炎確診20例、1死亡！累計通報1834人、128人還在
確診2例社區感染！陳時中：疫調結果風險高「不排除公布活動地點
台灣確診2名「無旅遊史」個案　指揮官陳時中：屬於社區感染
威士特丹號2/4停高雄港！指揮中心掌握215名接觸者...下
50多歲「計程車司機」確診新冠肺炎！　指揮中心：都載中港澳遊
快訊／台灣首例死亡61歲男有B肝、糖尿病無旅遊史　家人確診無
快訊／首例死亡！新冠肺炎新增2例本土個案　60歲患者不治
LIVE／明起「回台14天發燒、呼吸道症狀」全篩檢　指揮中心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本愛知縣再增1例！夏威夷返國夫妻友人發燒　確診也感染

指控華為是「特洛伊木馬」　美國防部長：全球要警惕中國的挑戰

難在開學前返校…南韓教育部：積極勸導陸生休學1學期

羅馬尼亞醫護人「全副武裝抬疑似病患」　下秒慘摔「擔架掉地上」同事嚇到彈開！

日本防疫破功！網友炸怒…安倍支持度跌至41％　「內閣總辭」登熱搜

安撫領土爭議！　Google maps依用戶IP位址「劃分國界」

快訊／天天都有！東京再傳「5例確診」　傳染途徑當局立刻嚴肅了解

報復「青年運動」擊落戰機　沙國聯軍空襲葉門北部...31平民亡

回憶發病「呼吸困難…感覺快死掉」！新加坡第15例出院　曝治療心路歷程

確診患者停留15hrs！南韓安岩醫院急診室封閉　近50醫護及病患隔離中

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

《想見你》2天內全員集合「拍彩蛋送粉絲」　許光漢臉貼OK繃...施柏宇：人帥怎樣都OK！

快訊／日本愛知縣再增1例！夏威夷返國夫妻友人發燒　確診也感染

指控華為是「特洛伊木馬」　美國防部長：全球要警惕中國的挑戰

難在開學前返校…南韓教育部：積極勸導陸生休學1學期

羅馬尼亞醫護人「全副武裝抬疑似病患」　下秒慘摔「擔架掉地上」同事嚇到彈開！

日本防疫破功！網友炸怒…安倍支持度跌至41％　「內閣總辭」登熱搜

安撫領土爭議！　Google maps依用戶IP位址「劃分國界」

快訊／天天都有！東京再傳「5例確診」　傳染途徑當局立刻嚴肅了解

報復「青年運動」擊落戰機　沙國聯軍空襲葉門北部...31平民亡

回憶發病「呼吸困難…感覺快死掉」！新加坡第15例出院　曝治療心路歷程

確診患者停留15hrs！南韓安岩醫院急診室封閉　近50醫護及病患隔離中

武漢女護士抗疫…防護衣簽名「胡歌老婆」　男神認證「關係」：掀起妳的蓋頭

傳滯湖北台商不排除「散客搭機返台」！疫情指揮中心回應

新確診2例社區感染是兄弟！中部61歲白牌計程車司機「死後才確診」

台新冠肺炎首例死亡！口罩要天天戴？陳時中：政策不變

鼻子塞住！她突然「七孔流水」...開車猛撞護欄　見醫超驚慌：差點死掉

貝佐斯砸50億買豪宅「華納莊園」！　創洛杉磯房產成交最高紀錄

先肌肉痠痛、咳嗽再發燒！台灣醫界公布：吸菸者感染，症狀較嚴重！

新冠肺炎蔓延…日本淪陷！吳淡如曝「東京驚人現況」

首批包機台商監測期滿！「18日早上6點」解除隔離　143位遊覽車接回

凱旋重機要推「250cc入門級輕檔車」？聯手印度車廠拓展版圖

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

國際熱門新聞

高大成：日本疫情「絕對爆發」…曝防疫最大敗筆

新冠肺炎恐在日本流行　專家急開會議

WHO秘書長：讚賞中國承受壓力，但不該因此不說實話

美國駐巴格達大使館遭飛彈攻擊！

日本人口破億「本土確診飆升無感」　病患發燒半月照搭電車亂竄

返日夫妻確診路徑曝！緊急公布列車編號

丈夫返家見「嫩妻與友人狂飲爛醉」　8月女兒屍首分離

即／威士特丹號出現病例！女確診新冠肺炎

天天都有！東京再傳「5例確診」

鑽石公主號再增70例　累計355人感染

研發新冠病毒疫苗　過程意外找到滅伊波拉疫苗

發現被綠了　他拿強力膠黏老婆下體

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

多病例與中國無直接關係　日本急開防疫會

更多熱門

相關新聞

黃渤「手繪醫療人員畫像」致敬前線

黃渤「手繪醫療人員畫像」致敬前線

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續延燒，不少藝人透過各種方式為一線醫療人員及病患打氣，包括捐贈物資、寫歌應援、拍片發聲等等。大陸男星黃渤也愛心不落人後，為致敬醫療人員，親手繪製素描圖，送上溫暖的加油。

受困鑽石公主號　台男與父親確診新冠肺炎

受困鑽石公主號　台男與父親確診新冠肺炎

她做防疫裝包緊緊 反被專家打臉

她做防疫裝包緊緊 反被專家打臉

桃園台南同鄉會　新春團拜活動取消

桃園台南同鄉會　新春團拜活動取消

陸藥廠再仿製抗病毒藥「法匹拉韋」

陸藥廠再仿製抗病毒藥「法匹拉韋」

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19鑽石公主號日韓要聞國際疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首例死亡！新冠肺炎新增2例本土個案　61歲患者不治

前女友曝對話紀錄！半夜被畢書盡趕出門

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

畢書盡爆認愛3個月分手！

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

確診2名無旅遊史個案　指揮中心：社區感染

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

單親媽摩鐵輕生！小姊弟遺體發現勒痕

61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面