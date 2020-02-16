羅馬尼亞醫護人「全副武裝抬疑似病患」　下秒慘摔「擔架掉地上」同事嚇到彈開！

▲羅馬尼亞醫護人員在移動病患時，不慎跌倒。（圖／Youtube@Parteneriat BZI）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）自中國開始擴散，蔓延國際讓各國政府、醫療單位嚴加戒備，然而日前在網路上出現一段羅馬尼亞醫護人員在護送「疑似病患」時，因為太過緊張，一群人在將隔離擔架抬上救護車時，竟滑了一大跤，在場所有醫護人員都驚嚇到小幅度跳開，卻又不敢鬆手。

根據英國《太陽報》報導，羅馬尼亞一名32歲的教師，在中國昆陽市教英文，1日自該地返回羅馬尼亞，途中經過香港與倫敦轉機，沒想到卻在返家之後出現了發燒、咳嗽等流感症狀，這名老師擔心自己可能染上新冠肺炎，於是通報當地醫療機關。

醫療機關人員接獲報案後，出動特別改裝的救護車、至少6名穿著專業的醫護人員前往協助患者就醫，其中更是出動「隔離套」的擔架，將病患放入之後，送往救護車上。

然而就在救護人員小心翼翼將擔架準備抬上救護車時，疑似因為推板太滑，導致走在第一個的醫護人員不小心滑倒，手中的擔架卻還是牢牢抓著，但一旁的同袍卻在一瞬間嚇壞，擔心疑似病患掉出來，趕緊跳開，但雙手卻沒有放掉。事後該名教師經過篩檢，確定只是感染一般流感。

影片上傳後，不少網友直呼「醫護人員真的太辛苦」、「真的加油！要注意自己的安全」、「裡面的病患應該也很緊張」。