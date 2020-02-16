家門縫被塞「一包五彩寶石」　他估狗秒抖：有點發毛...網狂勸母湯

▲家中鐵門內，竟出現一包詭異碎石。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前在家門前，發現被塞了一包不明物品，好奇打開一看竟是彩色碎石，內心有點忌憚的他，立刻上網查詢相關資料，而鄉民們也紛紛勸告，趕緊把它丟掉。

網友昨日在PTT發文提到，「朋友早上正要出門補上班時，發現紅色大鐵門下，被塞了一包東西，很像是垃圾，又包得稍微整齊，他本想當垃圾直接丟掉，但拿起來有些重量，不禁好奇打開了它。」

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朋友拆開好幾層日曆紙後，裡頭放了一把彩色碎石，而好奇的他馬上拜Google大神，搜尋到疑似是巴西特級天然五行碎石，不禁求問「有人知道這有什麼功用、效力或詛咒嗎？看著那堆石頭真的有點發毛，求化解！」

▲網友們都建議，別亂拿，丟掉為上策。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「第一眼還以為是石頭造型巧克力」、「魚缸的裝飾品」、「小精靈給你的禮物」、「恭喜恭喜，要脫單了」、「恭喜，你還需要一只手套」、「竟然不是給口罩...差評」、「薩諾斯要上門了」。

不少網友也勸他別亂碰，「去收驚看看」、「感覺很像在改運的」、「拿去丟掉！快去大廟祭改或補運」、「把負面能量藉由五行石帶走，誰撿誰衰，轉運用的」、「這種亂給人東西的十之八九是轉運」、「吸收負面磁場的石頭，已經吸飽了被丟到你家」。

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