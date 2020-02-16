確診患者停留15hrs！南韓安岩醫院急診室封閉　近50醫護及病患隔離中

▲ 南韓民眾戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓16日新增1起新冠肺炎（COVID-19）確診個案，此前無出國經歷，也從未接觸確診患者，15日因心臟問題就醫檢查時意外確診，目前感染途徑不明，引起恐慌。這名住在首爾的82歲老翁是南韓最高齡病例，目前病況穩定，但此前就診的醫院急診室已經因此封閉。

根據《韓聯社》，南韓今早新增的29號患者為一名82歲韓籍男子，雖然發燒至37.5度且罹患肺炎，但大致情況穩定，不需供氧治療。他前幾天出現乾咳症狀，15日上午因胸腔部位不適前往高麗大學安岩醫院急診室，最初懷疑是心臟疾病，接受X光檢查發現肺炎，新冠病毒篩檢結果呈陽性。

老翁約於16日凌晨2時自安岩醫院急診室移送國家指定的首爾醫院隔離病房，此前在急診室停留長達15小時，引發外界對院內感染的恐慌。安岩醫院急診室目前已經進入封閉狀態，包括為老翁看診的醫師在內共36名醫護人員被要求居家隔離，當時急診室內約10名患者也正在隔離。

另一方面，南韓中央防疫對策本稍早部指出，老翁赴安岩醫院前還曾前往2家私人醫院就診，目前還在調查他在這2家醫院曾停留的地方及他當時是否有傳染力，待調查及消毒結束後會加以說明。

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