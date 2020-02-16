ICAO再挺中！新冠肺炎新聞稿稱「台灣省」

▲ICAO將台灣列為中國一省。（圖／翻攝自ICAO官網）

記者張方瑀／綜合報導

國際民航組織（ICAO）本月初在官方推特大舉封鎖挺台用戶，引發各界批評。而ICAO在官方13日公布的新聞稿中，說明新冠肺炎對航空業的影響時，再度稱台灣為中國大陸的一省，讓隸屬於聯合國（UN）的ICAO，再度被貼上「挺中」標籤。

ICAO在新聞稿中指出，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，約有70家航空公司取消了所有來往中國大陸的國際航班，另有50家航空公司減少了相關的航空業務，導致外國航空公司運客能力下降80％，中國航空公司運客能力下降40％。

ICAO原先預估在2020年Q1，中國大陸國際直航運量可比2019年多出9％，不過如今整體運客量從39％跌至41％，減少1640萬至1960萬名旅客，全球航空公司收入減少40至50億美元。ICAO強調，這個數據並不包含對貨機、貨運機場、飛航服務供應商以及中國國內航班，香港、澳門及「台灣省」國際航班的潛在影響。

ICAO在1月底時，才大量封鎖曾發文支持台灣的網友推特帳號，甚至指控友台人士蓄意散播不實訊息，引發各界批評。當時美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）也透過聲明說：「台灣在跨國健康議題上的發言有公信力，美國一直支持其積極參與國際組織，包括國際民航組織在內，台灣在這方面的專長能提供助益。」