日本防疫破功！網友炸怒…安倍支持度跌至41％　「內閣總辭」登熱搜

▲日本首相安倍晉三民調大跌。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本境內新冠肺炎（COVID-19）確診病例，不包含鑽石公主號確診在內，已經達到53例，就連日本厚生勞動大臣加藤勝信也表示，境內已出現確診病患無中國旅遊史的「社區感染」，並坦承這次與先前疫情不同，無法確認感染途徑。如此慢半拍的防疫措施，引發日本網友不滿，讓「安倍內閣總辭」、「安倍內閣支持率大跌」等關鍵字登上推特熱搜榜。

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」目前有355例確診，日本境內也有53例，總計共408例確診。根據《共同社》民調指出，首相安倍晉三的支持率，在2月大跌8.3％，僅剩41％，這也是自2018年3月以來最大跌幅；另外，也有高達83％的日本民眾擔心，新冠肺炎疫情會對日本經濟造成影響。不過，也有64％左右的民眾，贊成政府拒絕部分外國人入境的措施。

▲支持率大跌登上熱搜。（圖／翻攝自推特）

許多網友將這次日本疫情迅速擴散，歸咎在安倍政府過度相信WHO，防疫措施慢半拍所導致；日本厚生勞動省15日也在記者會中表示，國內有5處出現「與中國無直接關係」的確診病例，目前還在釐清感染來源，疾病散播的途徑已經發生改變，接下來難以避免疫情蔓延。

另外，還有日本律師鄉原信郎也投書媒體，直指安倍內閣必須為此負責，尤其鑽石公主號的「船內監禁感染擴大事件」，讓日本防疫能力受到質疑，在國際社會上失態，首相應該在考慮國民生命安全的前提下，提出內閣總辭。

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