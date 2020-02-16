防疫宅經濟！數位金融　轉帳、換匯、辦卡、借貸「免上銀行」搞定

▲凱基銀表示，數位金融服務功能中，跨行轉帳和外匯到價通知服務使用率最高。（圖／凱基銀行提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，全球確診病例持續上升，許多民眾已經減少出入公共場所，以自我保護。但就算不出門，銀行的工具也能解決民眾的理財生活。

銀行業者觀察，今年農曆年開工以來，分行的來客數和排隊人潮較以往就更少了，顯然人們「上銀行」的機會、意願又更低了。但是，如何不上銀行也可以理財，凱基銀行表示可以利用行動銀行、網路銀行等數位金融，不用出門就可以完成轉盎、換匯、申辦信用卡、信貸等理財需求。

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凱基銀行表示，數位銀行的功能推陳出新，但是據凱基銀行統計，使用率最多、最頻繁的兩項服務為「跨行轉帳」以及「外幣匯率到價通知」。凱基銀表示，凱基銀行數位銀行的跨行轉帳具有交易備註與通知功能，可以留備註並通過LINE、簡訊和mail等方式通知受款人，所以不論是繳交團購費、餐費轉出者和受款人雙方都可以簡單、快速的獲得交易內容資訊。

事先客服設定外匯價 到價通知高枕無憂

有許多銀行外匯到價通知，一旦匯價碰觸事先設定好的指定匯率，系統將透過行動銀行APP推播、或email通知，方便客戶隨時掌握外匯市場變化，因此成為民眾相當喜愛的數位服務。

客戶只要事前透過客服電話，設定外幣兌換外幣的匯價，之後當價格抵達時，系統會24小時與國際匯市連結進行撮合，即使半夜也能執行換匯，無需擔心錯過理想匯價，不受時間及地域限制，省時又便利。

舉例來說，陳先生有一筆美元定存即將在2月上旬到期，考量近期須匯一筆生活費給遠在英國留學的兒子，所以陳先生先看好目標匯價，再運用「外幣設價服務」設定美元兌英鎊的預定價格，即可在2月上旬美元定存到期後，由系統鎖定英磅價格並自動兌換。

網銀、行動APP申貸 借錢免出門也可搞定

而銀行的數位服務，並不僅限於轉帳和換匯，連借貸也可以免出門搞定，不僅網銀可以申請貸款；行動銀行也陸續新增申貸功能。合庫在今年2月中旬手機行動銀行應用程式（APP）新增借貸功能，不用出門、臨櫃也可以借貸成功。合庫表示，手機、行動銀行App申貸如同網銀申貸作業，並且新增拍照及上傳證明文件等方式，具備OTP(One Time Password)安控機制，可兼顧安全性及便利性。

▼合庫行動銀行App。（圖／翻攝自App Store）