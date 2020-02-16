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澳洲大堡礁「落地應用」虛擬貨幣　新加坡長江集團推出「長江玉幣」

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▲左起為新加坡商長江集團台灣分公司董事長楊耀福、新加坡商長江集團台灣分公司總顧問吳阮弘。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為新加坡商長江集團台灣分公司董事長楊耀福、新加坡商長江集團台灣分公司總顧問吳阮弘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新加坡長江集團利用區塊鏈技術，推出功能型代幣「長江玉幣 TKJade Token（TKJ）」，並為了讓長江玉幣真正「落地應用」，直接購買澳洲昆士蘭州中部的大克佩爾島（Great Keppel Island），讓島上商店消費、加入高級遊艇俱樂部、購買度假別墅、體驗頂級娛樂活動等，未來皆可使用長江玉幣進行支付。

新加坡商長江集團台灣分公司董事長楊耀福表示，看中區塊鏈技術透明、可追蹤及不可竄改的特性，長江集團用以太坊發行ERC-20規格的「長江玉幣」，預計將在今年上架交易所，並為了護盤長江玉幣，集團將2000萬元新加坡幣（約4億台幣）置於信託公司CO-TRUST。

請繼續往下閱讀...

楊耀福指出，長江玉幣的發幣過程，不同於ICO與STO發行目的皆是向群眾募資，而是事先儲備好資金，發行10億枚長江玉幣，並在去年完成3000萬枚玉幣的預售，而僅釋出3%就是為了集中籌碼、高度控盤，降低用戶的持有風險。

新加坡商長江集團台灣分公司總顧問吳阮弘表示，長江集團的母公司Wei Chao Pte.Ltd.（魏朝），2018年9月便已花費超過5000萬美元買下大克佩爾島，隨後也在新加坡成立了大克佩爾島控股公司（Great Keppel Island Holdings Pte.Ltd.），負責大克佩爾島的開發規劃、後續建設及營運等。

吳阮弘指出，除了一般用戶可以在度假村使用玉幣進行消費之外，島上所有廣告、商家都需要使用玉幣，目前大克佩爾島開發已取得酒店、博弈、機場、碼頭建設等相關執照，未來將擁有多元應用場景，並在台灣積極規劃結合不動產買賣，真正做到虛擬貨幣的「落地應用」。

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