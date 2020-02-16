LIVE／明起「回台14天發燒、呼吸道症狀」全篩檢　指揮中心最新說明

記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，台灣截至15日為止，確診病例統計達到18例，今（16日）最新，鑽石公主號又有70人被判為確診，船上總確診數達到355人，公主遊輪公司表示，先前已有2名確診是台灣人，這一批70人中是否有台灣人，公主遊輪公司還在了解中，稍早指揮中心已表示接下來將擴大明（17）日起將擴大篩檢，14天內自國外回國者，出現發燒、呼吸道症狀，醫師若無法排除可能是新冠肺炎，就需要做採檢，詳細的內容指揮中心晚間6點說明。

▲中央流行疫情指揮中心邀及醫福會和外交部等舉辦記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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指揮中心通知今日出席記者會的人員，包括了醫福會王必勝執行長、中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組張上淳召集人和外交部台灣日本關係協會郭仲熙秘書長等，將會針對疫情與防疫作為、郵輪等做出說明。

除了鑽石公主號的確診人數增加之外，荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）也出現第一例新冠肺炎（COVID-19）確診案例，該郵輪2月4日曾停靠高雄港，還有上千名旅客下船遊玩。對此，中央流行疫情指揮中心也進一步調查船上乘客下船後的活動地點，不排除再次發布細胞簡訊。