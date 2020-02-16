銅板價買進指數ETN　搶進台股反彈機會

▲ 投資人可以趁低檔布局台股ETN。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

加權指數開紅盤後大幅度從高點回落，台股ETN也隨之回檔，統一證券金融商品部表示，目前市場氣氛趨於緩和樂觀，投資人若看好後市，用指數ETN參與不但可以省去選股的風險與麻煩，重點是用低單價買進指數，可以更有效率參與市場回溫。

統一證券表示，目前市場上連結台股的ETN，其指數成分股皆為各產業的龍頭股，也是領漲指標，去年指數位於高點時投資人入場有疑慮，目前回檔可當作一籃子好股票打折，善用單價相對低且無追蹤誤差的ETN入場不但無負擔，也不用費心去賭哪一個類股哪一檔會先反彈。

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以漲升股利150報酬指數(IR0091)為例，去年5月大盤重挫後反彈，兩個月漲幅在8%以上，8月指數再度回檔，反彈後至12月漲幅接近15%，若是用該ETN去年4/30掛牌以後逢低點便加碼買進1張計算，至今年2/6報酬率達9%以上。而不耐震盪的投資人，則可以選擇抗震且波動低的指數。

統一證券金融商品部建議，投資人若想趁低檔入市，可以逢低點分批進場，用便宜的價格建立短線抗跌跟漲，同時也具備高殖利率特性的指數部位，用不到兩萬元的小錢真正參與大行情。