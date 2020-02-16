記者姚惠茹／台北報導

台灣中油今（16）日宣布，自明（17）日凌晨零時起汽油價格不調整，柴油價格每公升調降0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。

▲汽油價格明起不調整、柴油價格調降0.1元。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

台灣中油表示，受新冠肺炎（COVID-19）疫情引發原油期貨市場恐慌性賣壓因素影響，本週國際原油價格續跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶54.39美元，較前週54.32美元上漲0.07美元，新臺幣兌美元匯率升值0.122元，國內油價依公式計算跌幅為0.22％。

台灣中油指出，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油價格不調整，柴油則調降0.1元，足額調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。