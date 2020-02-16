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加拿大宣布「撤僑」鑽石公主號！專機接回　乘客返國將隔離14天

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▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

▲鑽石公主號目前停靠日本橫濱港。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大政府15日發布聲明宣布，將派出專機接回鑽石公主號遊輪的加拿大籍公民，獲准撤離的人將會搭機前往加拿大特倫頓空軍基地（Canadian Forces Base Trenton），在接受相關評估後，進一步接受14天的隔離，「確保加拿大人的健康安全是我們的首要任務。」

聲明指出，加拿大公民在登機之前，將會接受相關檢測，在抵達加拿大後，前往安大略省康沃爾郡（Cornwall）的NAV加拿大訓練中心（NAV Canada Training Institute）接受14天隔離觀察。但已出現新冠肺炎（COVID-19）症狀者不被允許登機，會轉往日本醫療體系接受治療，留在日本的公民將繼續接受政府的領事服務。

加拿大政府表示，此一決定是除了考量到鑽石公主號乘客所面臨到的特殊情況，也是減輕日本醫療體系的負擔，目前相關單位正與遊輪公司、日本政府密切合作，以便執行撤離作業。

加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）提到，加拿大政府非常重視海外加拿大公民的健康與安全，有鑑於鑽石公主號的特殊情況，政府正採取行動讓加拿大公民從日本返國，同時採取適當措施，來預防及控制新冠肺炎進一步擴散。衛生部長哈吉杜（Patty Hajdu）說明，專家們將會持續協助在日本隔離或在醫院接受治療的加拿大人。

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