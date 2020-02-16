駭客入侵奧運和國際奧會官方帳號　推特：已封鎖

▲Twitter風行於全世界多個國家，是瀏覽量最大的十個網站之一。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

社交平台推特（Twitter）今天表示，奧運會（Olympics）的官方帳號和國際奧委會（IOC）的媒體帳號受到駭客入侵，已暫時將帳號封鎖，目前正在修復中。

根據路透社報導，推特發言人在電子郵件中提到，駭客通過第三方平台駭入奧運和國際奧委會的帳號，但未透漏其他細節。

推特發言人說，「在發現這個問題後，我們就馬上把被入侵的帳號封鎖了，並和夥伴加緊修復問題。」國際奧委會發言人則表示正在調查這次事件。

FC Barcelona's Twitter accounts have been hacked, which is why messages from outside our club have appeared, and which have been reported and deleted. The tweets were made through a third-party tool for data analytics. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

▲巴塞隆納足球俱樂部也被駭。（圖／翻攝自推特／@FCBarcelona）

職業橄欖球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」在開賽前幾天，包括舊金山49人（San Francisco49ers）和堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）等多支球隊的官方推特帳號曾被駭客入侵。Facebook的一些官方推特帳號也在本月初受到短暫入侵。