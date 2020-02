駭客入侵奧運和國際奧會官方帳號　推特：已封鎖

▲Twitter風行於全世界多個國家,是瀏覽量最大的十個網站之一。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

社交平台推特(Twitter)今天表示,奧運會(Olympics)的官方帳號和國際奧委會(IOC)的媒體帳號受到駭客入侵,已暫時將帳號封鎖,目前正在修復中。

根據路透社報導,推特發言人在電子郵件中提到,駭客通過第三方平台駭入奧運和國際奧委會的帳號,但未透漏其他細節。

推特發言人說,「在發現這個問題後,我們就馬上把被入侵的帳號封鎖了,並和夥伴加緊修復問題。」國際奧委會發言人則表示正在調查這次事件。

FC Barcelona's Twitter accounts have been hacked, which is why messages from outside our club have appeared, and which have been reported and deleted. The tweets were made through a third-party tool for data analytics.