郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

記者姚惠茹／台北報導

《爆廢公社》一名網友近日發文分享，提到自己前往郵局存錢，被行員告知「超過100萬的部分不計利息」，驚訝寫下「今天才知道」，引起網友熱烈回應「沒有這個煩惱」、「羨慕有100萬」，不過也有網友給出正解，像是「從小就知道」、「轉定存有利息」、「轉存其他家銀行」等等。

▲中華郵政的存簿儲金「最高計息金額為新台幣100萬元」。（圖／記者李宜秦攝）

這名網友分享「今天存完錢郵局行員跟我說，超過100萬的部分是不計利息的，我到今天才知道...」，並附上自己超過100萬的郵局存款金額照片，吸引超過4000個網友按讚，更有將近1000個網友留言回應。

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其中有不少網友同樣不清楚原因，留言反問「為何？」，還有不少網友回覆「完全沒有這個煩惱」、「羨慕有100萬」、「可以存我這裡」，但是也有不少知道答案的網友給出正解，像是「從小就知道」、「轉定存有利息」、「轉存其他家銀行」等等。

實際上，根據中華郵政的網站就有清楚寫明， 存簿儲金的利息計算「最高計息金額為新台幣100萬元」，存簿儲金按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。

此外，雖然中華郵政的活存「最高計息金額為新台幣100萬元」，但是定存按照「未達500萬元」和「500萬元（含）以上」的計息存款額度，搭配存款期間長短各有不同利率，至於其他家銀行則是各有不同，提醒民眾務必事先詳細了解之後，再做好自己的財務儲蓄規劃。