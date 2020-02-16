指控華為是「特洛伊木馬」　美國防部長：全球要警惕中國的挑戰

▲美國國防部長埃斯柏。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）15日呼籲，國際社會應清楚意識到中國帶來的挑戰，美國對於中國的擔憂，也是歐洲的隱憂。他補充，五角大廈現在最關切的問題就是中國。

CNN報導，埃斯柏15日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）告訴世界領袖，針對中國帶來的挑戰，全球應有所警惕。他認為，中國長期操控國際秩序，他要告訴歐洲的朋友，美國對於北京在商業與軍事的擴張，也應該是他國的隱憂。

埃斯柏強調，中國經常以威脅、高壓的方式，展現其經濟、軍事與外交力量的增長，中方應遵循國際規範。雖然他堅稱，美國不尋求與中國陷入紛爭，但北京若不改變政策與行為，國際社會的集體優先任務便是捍衛國際規則與秩序。

埃斯柏說，大家唯一能做的，就是更加投入共同的防禦，考量經濟與商業的選擇時，最重要的是集體的安全，也要致力合作，維持一個有能力的網路，可以應對任何威脅，打擊任何一位敵人並保衛盟友。

川普政府過去一直施壓歐洲的盟國，必須完全禁止中國科技巨擘華為的產品，指控北京當局可以利用這些設備監控。英國首相強生（Boris Johnson）1月選擇繼續讓華為有限度參與該國的5G網路計畫。德國總理梅克爾（Angela Merkel）也不願將特定的業者排除在5G網路之外。

《法新社》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日還指控，華為是中國情報機構的「特洛伊木馬」，若盟友允許華為參與5G建設，便會威脅北大西洋公約組織（NATO）。

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