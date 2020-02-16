大馬「潛水天堂」仙本那暗夜惡火！　1小時內燒光12棟木屋

實習記者陳妙津／綜合報導

馬來西亞沙巴仙本那（Semporna ）小鎮15日晚間驚傳火警，熊熊烈焰吞噬12間木造房屋，上百名居住其中的外籍移工紛紛驚慌逃命。當地警方表示，火災範圍約5英畝，所幸並未有人因此喪命。

#Semporna Sebanyak 12 rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Inabah Kamal, Semporna, malam tadi. https://t.co/CLAeHcKrsH — Harian Metro (@hmetromy) February 16, 2020

據馬來西亞《中國報》報導，仙本那位於馬來西亞沙巴州，也被譽為「潛水天堂」，不過當地的甘榜依娜巴卡瑪（Kg Inabah Kamal）15日晚間8點時，非法木屋區忽起大火，不到1小時便將12棟非法木屋完全吞噬，連鋅片屋頂也被燒塌，僅剩零落的柱子仍矗立火海中，放眼望去，只見烈火將木屋區燃燒成一片煉獄，黑煙奔騰而上，景象駭人。

Satu kebakaran rumah berlaku di Kampung Inabah Kamal, Semporna, malam ini pic.twitter.com/1VqXRBT5RQ — BERNAMA (@bernamadotcom) February 15, 2020

當地居民以外籍移工為主，火災發生時均驚慌逃出，所幸無人喪命。當地消防局則於8點02分接獲通報後趕往現場，共出動5輛消防車及31名消防員，最終於晚間11點多撲滅火勢，但發生原因及損失金額仍在調查中。