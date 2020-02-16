荷航爆歧視韓客！機上廁所貼「空服員專用」告示只寫韓文…鞠躬道歉了

▲ 荷蘭皇家航空（KLM）為歧視韓籍乘客道歉。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）最早在中國爆發，目前病例集中亞洲，對疫情的恐慌情緒也使種族歧視加劇。荷蘭皇家航空（KLM）日前一架自阿姆斯特丹飛往南韓仁川的飛機上廁所僅以韓文標示為「空服員專用」，擺明不讓韓籍乘客使用洗手間。荷航高層14日為此鞠躬道歉，但「無法理解為何會被理解為種族歧視」。

荷航KL855班機10日自阿姆斯特丹飛往仁川，載有134名韓籍乘客及142名外國乘客，共277人。荷蘭空服員有10人，南韓空服員則有2人。

南韓金姓乘客飛行途中起身前往洗手間，發現門上貼著一張告示，僅以韓文寫上「空服員專用廁所」，立刻拍下照片並向空服員抗議道，「為什麼沒有英文，只用韓文寫呢？」空服員竟回應，「為避免乘客接觸到潛在的新冠病毒帶原者，才會如此決定」，更要求他將照片刪除。

這起事件曝光後引發爭議，荷航南韓、日本及新喀里多尼亞區域總經理格拉斯（Guillaume Glass）14日率領高層於南韓召開記者會，發表道歉聲明表示，「這起事件是空服員個人失誤，但終究是個不小的錯誤。針對此項行為被解讀為對南韓乘客的歧視、向南韓乘客帶來困擾，我們感到非常遺憾。」

為避免類似事件重演，荷航將對所有負責服務乘客的人員採取一切必要措施。待這架班機的空服員回到阿姆斯特丹，格拉斯將逐一與他們面談。他提到，他們嚴肅看待外界認為荷航歧視部分乘客的指責，也已經向總公司報告這起事件，展開內部調查。

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