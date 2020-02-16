威士特丹號乘客狂讚「最棒旅程」　唯一抱怨竟是薯餅缺貨

▲威士特丹號。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

停靠柬埔寨的「威士特丹號」（MS Westerdam）郵輪雖有一名乘客對於新冠肺炎的檢驗結果為陽性，但在這個消息公布前，多數乘客都稱讚船上的生活令人享受，還有人形容這是有史以來最棒的一次航行經驗，宛如冒險。

《路透社》報導，「威士特丹號」先前被日本、台灣、美國關島、菲律賓與泰國拒絕停靠，海上漂流2周，最後願意伸出手的是柬埔寨，船隻13日停靠在該國，由於部分針對新冠肺炎的檢驗都呈陰性，乘客也陸續下船。然而，多數乘客卻對此沒有怨言，與停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」呈現鮮明對比。

來自英國的退休護理師珍妮斯（Zahra Jennings）說，每個人都在說「你真可憐」，但她完全不這麼認為，大家反而享有免費的網路、美酒與餐點，船上有眾多選擇，「這是令人愉快的！」至於唯一的抱怨是什麼？紐西蘭籍60歲的化學公司員工塞耶斯（Robert Sayers）則表示，幾天前船上沒有供應薯餅與番茄醬，就只是這樣。

第一批乘客在情人節當天下船，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）還從首都飛往停靠船隻的港口城市施亞努市（Sihanoukville），他與乘客握手，遞出玫瑰。其他政府官員布置「歡迎來到柬埔寨」的標語，所有乘客都獲得免費簽證。

洪森被西方國家視為威權統治者，過去因為侵犯人權的行為受到譴責，他說，「現在圍繞全球的疾病是恐懼與歧視。如果柬埔寨不讓船隻靠岸，2000名乘客該去哪呢？」

來自加拿大的退休航太工程師阿什比（Pierre Ashby）形容，這是他最好的一次航行經驗，通常搭上郵輪的人都會知道接下來可以享有什麼，此次就像是一場冒險。他的妻子當時坐在旁邊，穿著黃色的泳衣，他則光腳踩在沙灘上，微笑看著大海說著「慢慢來」（Take your time）。

「威士特丹號」原本載有1455名乘客與802名乘客，眾人下船後，《路透社》今早報導還有236名乘客與747名船員待在上面。一名83歲的美籍乘客下船飛抵馬來西亞後，大馬當局卻發現她的檢驗結果為陽性。對此，荷美郵輪與柬埔寨都要求更多篩檢，來釐清到底這名女子是否真的確診。

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