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宿主都是蝙蝠！醫學界研發新冠病毒疫苗　過程意外找到「抗伊波拉強效疫苗」

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫苗研發過程中，意外找到對抗伊波拉的新疫苗。（圖／示意圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

自2019年12月爆發的新型冠狀病毒（COVID-19），頓時讓世界醫療體系陷入無助，這個新發現的病毒自宿主蝙蝠身上傳染到人類身上後，沒有藥物與疫苗可以治療，這令人聯想到之前在非洲流行的「伊波拉病毒」同樣在一時間出現大感染，造成數萬人死亡。

根據《CNN》報導，在近期國際各醫療單位的努力下，試圖找到新冠病毒的弱點與缺口，運用人類所知的醫療技術研發出疫苗解藥，然而醫學研究、研發到動物測試、臨床測試至少許要半年時間，如今新冠肺炎已經造成全球1600多人死亡，讓各國相當憂心。

但日前，WHO卻傳出一個新的好消息，在研究新冠病毒的傳播與疫苗研發時，意外發現出伊波拉病毒的新疫苗。WHO表示，這款新的疫苗的有效率為98％，可以大幅減少已經感染者的死亡機會，甚至已經證實可以保護人們被伊波拉病毒的侵害，專家也建議可以將該款新疫苗廣泛使用。

WHO表示，「在研究新冠病毒的抗體過程中，意外開發出不需要經過臨床試驗的伊波拉疫苗，未來幾周就可以進行註冊。」而這項創舉將對非洲等高度醫療危險區的地方，有很大的助益。

伊波拉病毒1976年被發現後，2014年至2016年在西非爆發有史以來最大的疫情，將近11300人死亡，擴散速度也相當快，當時在醫療狀況相當不佳的地區，甚至因為「針頭重複使用」出現交叉感染。

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