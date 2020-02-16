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不斷更新／鑽石公主號再增70例累計355人感染　日本共408確診

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▲▼日本，武漢肺炎，新冠肺炎，鑽石公主號。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情持續擴散。（圖／路透）

記者張方瑀、陳亭伃、丁維瑀、陳宛貞、詹雅婷／綜合報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪目前累計355人確診，美國將派專機前往並載回美籍公民，飛機預計今（16）日晚間抵日。另外，位於柬埔寨的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）則有美籍乘客下船飛抵馬來西亞後才發現確診。

【0933】

鑽石公主號今日再增70例，船上累計355人感染新冠肺炎。目前，日本境內包含這艘郵輪的確診數為408例。

【0903】

南韓今（16）日新增一起病例，使得總數累計到29例，這是自11日來以來的首次新增。

各國確診狀況如下：

東北亞：3國

日本：確診408例（橫濱外海郵輪355例，日本境內53例）

北韓：傳聞7例（WHO及北韓政府稱確診0例）

南韓：確診29例

東南亞：6國

新加坡：確診72例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診34例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診15例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診8例

非洲：1國

埃及：確診1例

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