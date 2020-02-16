疫情擴大！南科基地新創推居家隔離個人定位追蹤系統

▲TAIRA 企業共創Demo Day，邁特電子與司圖科技發表共創內容。（圖／南科提供）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，南科管理局新創基地的新創公司司圖科技（Spatial Topology）推出的COVID-19『居家隔離個人定位追蹤系統』，可供醫療機構與政府單位作為疫情防治使用，也可用於追蹤居家照護使用。

司圖科技是在南科管理局的智慧機器人創新自造基地計畫中，與StarFab Accelerator共同主持的TAIRA計畫中，由企業導師邁特電子輔導的新創公司。

請繼續往下閱讀...

居家隔離個人定位追蹤系統透過光學鏡頭、光達（LiDAR）、超音波等感測設備加上快速、精確的室內定位運算系統，結合串雲科技世界最小的雲端無線定位裝置及愛微科通過 TFDA醫療級檢測的世界最小體溫貼片，既能夠有效幫助居家隔離者，輕鬆地紀錄體溫，又能降低防疫追蹤的漏洞。

運用『居家隔離個人定位追蹤系統』，政府在維持原有的防疫策略之外，也能在隔離者的居所設置體溫監測平台，協助民眾佩戴體溫貼片，自動化回報過程，減少防疫人員奔波壓力；透過室內定位科技，就能在遠端了解隔離民眾是否外出，減少里長和警察需實體拜訪的次數；體溫貼片能持續量測體溫並發出發燒警示，不僅可以協助民眾更加了解自身健康狀況，也能在第一時間聯絡醫護人員前往協助。

目前此系統已成功在邁特電子廠區試行，有效且自動化的回報人員定位，期待未來能擴大應用，協助政府或企業掌握檢疫隔離人員動向。

▼南科基地新創推居家隔離個人定位追蹤系統。（圖／南科提供）