新冠肺炎恐在日本流行！厚生勞動省：難以阻止疫情蔓延

▲新冠肺炎可能在日本境內開始流行。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

日本境內傳出許多新冠肺炎（COVID-19）疫情，厚生勞動省（負責健康醫療、勞工年金等領域的部門）也為此緊急召開會議。厚生勞動大臣加藤勝信15日指出，國內13日開始出現感染途徑不明的患者，「情況與此前不同」，接下來難以避免疫情蔓延，意味著這種疾病可能在日本境內開始流行。

根據日媒報導，日本最新確診新冠肺炎人數共有8人，其中有7人與13日確診的計程車司機有過密切接觸，和歌山醫院也傳出多例確診，成為傳染的重災區。醫生也不排除是「院內感染」。





▲加藤勝信指出，接下來將難以抵擋新冠肺炎蔓延。（示意圖／達志影像／美聯社）

對於這樣的情況，日本厚生勞動省緊急召開會議，決定加快採取對策，完善檢測步驟，盡早確認出感染病情。加藤勝信在會議中指出，國內有5處出現「與中國無直接關係」的確診病例，目前還在釐清感染來源，疾病散播的途徑已經發生改變，接下來難以避免疫情蔓延。

為了針對新冠肺炎疫情，日本相關單位16日將召開專家會議，討論指導方針，提供日本民眾醫療照護，為未來可能出現的疫情做好準備。不過，這也意味這，新冠肺炎可能在日本境內開始流行。

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