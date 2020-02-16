抖音瘋傳「三人跳挑戰」惡作劇　學童重摔送醫…父警告：可能致死

▲「三人跳挑戰」是危險的惡作劇。（圖／翻攝自youtube／dinoboynick 15）



記者丁維瑀／綜合報導

近期國外青少年風靡一項「3人跳挑戰」（Tripping Jump Challenge），而這個惡作劇又被稱為「頭骨破裂挑戰」（skullbreaker challenge），抖音上可見多個相關影片。美國則有數名家長警告，已經有孩子因此受傷，請勿讓小孩模仿影片的內容。

影片中可見，通常3人會排成一列，左右兩側的人先跳起來，等到中間的人跳起來時，旁邊的人再去踢他的腳，中間人往往重摔在地，相當危險。7News報導，美國佛羅里達就有一名16歲學生（A.L.）因此受傷，她說，這個惡作劇讓她身心都很痛苦，甚至不知道怎麼描述，起初她並不願意加入，同學卻不斷邀請她拍攝，她記得當時她真的跳得很高，接著同學踢了她的腳，導致她的頭撞到地上，「我甚至不想上學。」

根據美媒WVLT，亞利桑那州土桑（Tucson）名為霍德森（Valerie Hodson）的家長9日也在臉書貼文，警告此種惡作劇的危險性。她寫道，兒子被兩名朋友要求參加3人跳挑戰，接著2名男孩用力踢了他，他的背部與頭部當場摔在地上，試圖起身時又失去意識，然後只能臉部朝下躺著，送往醫院後，他頭部受傷，臉上還縫針，牙齒的狀況也不穩定。

▲ 危險影片請勿模仿。

英國媒體《太陽報》還指出，有一段影片是在委內瑞拉的學校拍攝，一名少年跌在地上，他最後疑似因此住進加護病房。然而，這個說法未經有關單位證實。據了解，類似的影片是先透過抖音（TikTok）使用者彼此分享。

來到美國紐澤西州櫻桃山（Cherry Hill）也有受傷的案例，《福斯新聞》報導，回到1月底期間，史黛西（Stacy）與申克（Marc Shenker）接到中學的來電，夫妻倆13歲的兒子因為頭部受傷送往當地醫院，一問之下，才發現孩子成為惡作劇的受害者，還導致腦震盪。申克說，這並不是什麼有趣的玩笑，「能讓孩子住進醫院，還有致死某人的潛在可能。」

▼照片可能引起不適，請斟酌觀看。

