防疫宅經濟當道！「網購、外送、追劇」好康多　刷對卡還能賺高回饋

▲多家銀行瞄準防疫宅經濟商機，提供網購、追劇、美食外送等3大項目高回饋。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）影響，不少民眾避免到人多的地方，選擇直接待在家裡，多家銀行搶攻「防疫宅經濟」商機，瞄準網購、追劇、美食外送等3大項目，祭出高額回饋，吸引民眾的目光。

台新銀行表示，新冠肺炎疫情爆發後，在實體通路、休閒娛樂場域消費的民眾明顯減少了，反觀網購、電玩、美食外送等「在家生活的消費」則顯著成長。因應民眾居家消費的需求，台新銀行也推出涵蓋在家全方位生活所需的刷卡消費回饋方案，陪同民眾共同防疫。

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民眾透過國內網購平台選購如清潔液、消毒用品、洗手乳等防疫物資，台新銀行提供刷該行信用卡結帳最高可享2,600元回饋。此外，在momo、蝦皮、PChome、生活市集該行也都提供不同的滿額回饋。

在街口APP綁定台新街口聯名卡刷卡消費，也可享6%回饋。民眾若是透過海外網站採買物資，刷太陽卡、玫瑰卡等台新指定信用卡消費則可享最高3%回饋，刷FlyGo卡也有2.8%回饋。

台新銀行指出，若民眾利用外送平台購買餐點，在Foodpanda刷台新信用卡首購滿200元可獲回饋100元，使用FlyGo卡、街口商務卡、玫瑰卡、太陽卡等萬事達指定卡別，在Uber Eats消費滿450元就可獲50點Uber Eats點數，每月最高可拿400點，等同於400元的價值。

除了物資、餐飲等消費外，民眾利用NETFLIX追劇、Spotify聽音樂、玩線上遊戲，或家人一起玩Switch，台新銀行也提供刷卡消費回饋，3月31日前街口APP綁定台新街口聯名卡，在MyCard儲值點數筆筆都享6%回饋，而新戶透過MyCard連結申辦再獨享600點首刷禮。

玉山銀行去年7月推出的「U Bear信用卡」，祭出4大現金回饋，像是民眾到指定電影院現場刷卡，享20%現金回饋、指定網路消費享5%回饋，甚至到4大超商使用玉山Wallet掃碼也享8%回饋，成為許多人心中的超商、網購神卡。

兆豐銀行的「兆豐e秒刷鈦金卡」，原先提供海外網購最高4%回饋，若於周一消費享額外加碼6%，加總海外網購達10%回饋，同時與Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、PChome、蝦皮購物與松果購物共同展開刷卡滿額活動，最高可獲贈16%回饋金，另外訂閱愛奇藝、Netflix、KKTV、friDay影音等6大線上影音服務，5月底前刷兆豐卡完成登錄再回饋10%刷卡金。

第一銀行則攜手14家電商通路，包括momo購物網、PChome、Yahoo購物中心、蝦皮購物、LINEPay、生活市集等網購平台，刷卡滿額即送回饋金，同時也祭出到Foodpanda刷一銀卡線上訂餐，新戶享單筆滿200元現折100元、舊戶享單筆滿200元現折40元優惠，就連透過數位影音通路追劇或是親子線上學習，使用一銀卡代扣繳費，最多回饋統一超商百元商品禮券。