窮忙產業也有你嗎？　幼教才藝、補教業薪資連續5年墊底

▲補教師解題 。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

1111人力銀行日前公布2019年薪資調查，2019年的平均薪資從前年的(36,571元)成長到(37,601元)，整體成長幅度2.82%，相較於前兩年大幅提升。不過1111人力銀行也透露，如今武漢肺炎的疫情在全球蔓延，影響台灣產業景氣，首當其衝的觀光產業預估疫情會造成1,200億損失，科技業、製造業也因為對岸封城、延後復工衝擊產業供應鏈，為今年度第一、二季的表現投下變數。

根據調查發現，依職務別來看，起薪最高的職務是「光電IC/電子通訊」(38,824元)雖然比去年少了92元，但依舊穩坐職務類起薪第一，其次是「法務專利/顧問諮詢」(37,145元)排名第二，和去年排名相同。

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而薪資墊底的產業，依舊是「幼教才藝/補習進修」(30,041元)、「美編設計/裝潢設計」(30,100元)以及「美容美髮/餐飲旅遊」(30,592元)，兩相比對薪資高低差達到30%，等於是輸在起跑點。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，「光電IC/電子通訊」是台灣科技產業的主力，在AI、5G的帶動下產業前景可期，「法務專利/顧問諮詢」則是近兩年崛起的新興職務，隨著跨國產業的崛起，企業在轉移生產基地、布局海外的同時，需要招募大量管理職缺、法務顧問，具備相關資歷的人才成為企業主獵才首選。而「幼教才藝/補習進修」、「美編設計/裝潢設計」以及「美容美髮/餐飲旅遊」三類職務，已經連續5年在職務類起薪墊底，是名符其實的窮忙產業。

何啟聖分析，調查中最值得注意的是，分析不同年資者在過去一年的調薪金額，結果發現，年資越高的上班族，過去一年調薪的金額越高，反映出企業主對於年資高、表現好、具高度專業性的資深員工願意提出更優渥的報酬留才，整體而言，「經驗」與「穩定度」的價值在企業主心目中有不斷提高的趨勢。