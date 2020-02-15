因疫情遭隔離者！財部提方案　繳稅擬延長或可申請延繳、分期繳

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大中，相關民生議題也備受關注。接下來，各項稅目即將開徵或申報，包含使用牌照稅、房屋稅、所得稅、營業稅等，財政部的臉書今（15）日表示，民眾權益絕對有保障。



財政部表示，如果因武漢肺炎而遭強制隔離、居家隔離或檢疫等措施，導致無法在法定限期內申報或繳稅者，依稅捐稽徵法規定有二項可以因應：

一，因天災或事變而遲誤繳稅，財政部或該管稅捐稽徵機關可視情況，主動公告延長繳納期間。

請繼續往下閱讀...

財政部解釋，依據依稅捐稽徵法第10條規定，因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，財政部或該管稅捐稽徵機關可以視實際情形，公告延長其繳納期間。

二，納稅義務人也可以在規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳稅。

依據依稅捐稽徵法第26規定，納稅義務人如果天災、事變或不可抗力、經濟弱勢等，無法在繳納期間繳清稅捐者，可以申請延期或分期繳納稅款，依規定不超過三年。

財政部強調，會持續關注疫情發展，提早研議並第一時間公告宣導。財政部特別提醒大家，別忘了還有很多快速方便的線上報繳稅方式，不用出門就能完成啦。

▼財政部臉書表示，因疫情遭到隔離者，繳稅可延期或分期。（圖／財政部臉書）