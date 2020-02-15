群益證券總座：許虞哲為人相當友善　對投資市場貢獻相當多

▲前財政部長、現任期貨交易所董事長許虞哲 。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

前財政部長、現任期貨交易所董事長許虞哲日前因病入院治療，今天下午傳出過世消息，享壽67歲。對此，群益證券總經理賈中道表示遺憾，主要是許虞哲是一位懂得市場需求的財政部長，任內也推動有助於業界期貨商發展的正面政策，聽到此消息感到相當遺憾。

賈中道表示，跟許虞哲開過幾次會，今天聽到這項令人遺憾的消息真的太震驚，印象中許虞哲的為人相當友善，也很為業界爭取福利，也會進行必要的改善。

請繼續往下閱讀...

他也舉例，許虞哲在當財政部長時，就提出衍生證券商品發行的避險的交易稅從原先的千分之三可以降到千分之一，預計在今年就有機會在立院通過，一旦通過對於所有證券商、交易大戶及整個交易市場來說是一個非常棒的消息。

賈中道說，這項法案其實早在十幾年前就已經在討論，只是遲遲未送進立法院審議，是許虞哲當了財政部長後才積極推動，如今他人病逝了，也無法看到這項法案的通過實在相當可惜。

在賈中道眼中許虞哲就是一個相當瞭解市場需求的部長，賈中道語氣顯得相當遺憾，並說「許董是一個對業界需求相當了解的人」，且實施了許多對券商及投資市場相當正面有效的政策，如今許虞哲不幸病逝真的相當遺憾。





►期交所證實董事長許虞哲今日下午病逝 享壽67歲