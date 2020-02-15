台商資金回台成績單！資金匯回專法半年　申請匯回未達600億

▲資金匯回專法上路滿半年，台商申請匯回資金金額為564億元。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

《境外資金匯回管理與課稅條例》（境外資金匯回專法）是去年8月15日上路，至今已經滿半年了，但是成績單如何？財政部今（15）日公布統計，這半年來申請匯回的案件有232件，累計申請匯回金額564億元，還未達低推估一年匯回1333億元的一半。

其中，1月15日到2月14日申請匯回的金額僅增加47億元，比起前五個月平均約百億元的動能，顯然有明顯下滑、趨緩。但財政部官員解釋，目前還未聽到有台商反映，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情而減少或減緩回台計畫，而且享受8%的優惠稅率還有半年的時間（第一年8%、第二年10%，實質投資還可減半為4%、5%），不少企業可能還在觀察。

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根據財政部統計，從去年8月15日到昨日（2月14日止）申請件數為232件、申請匯回金額有564億元，核准的件數已經達到216件，核准金額為535件，實際匯回的件數已經達到168件、匯回金額達472億元。其中申請件數中，屬於自然人者有129件，金額有149億元；屬於企業者有103件，金額415億元。

根據財政部推估，每年誘發匯回的資金低推估為1,333億元，中推估4,272億元，高推估達8,907億元。財政部長蘇建榮也評估，至今年上半年台商申請匯回的資金有望突破1,000億元，顯然半年的成績仍還有段距離。尤其過去平均每個月平均申請匯回資金平均有百億元以上，1月中到2月中僅增加47億元，明顯動能不足。

經分析可能受到春節連假以及新冠肺炎的影響。但是官員表示，目前還未有台商反映因為疫情的因素延緩、調整申請的步調，就1月中到2月中的統計數字來看，申請的件數並未減少許多，仍維持每日都有申請件數，只是並較大額或者鉅額的申請案不如以往，所以新增金額才會減少比較多。

▼境外資金專法上路半年，台商申請匯回情形。（圖／財政部官網）