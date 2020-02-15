「你花錢，政府打折！」經濟部：「酷碰折扣」疫情緩和後才上路

▲經濟部將針對餐飲、商圈、夜市等內需服務業，擬推出酷碰折扣方案刺激消費。(圖／記者徐文彬攝)

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院拍板600億元紓困方案，經濟部將針對夜市、商圈與餐廳推出「酷碰折扣」，以吸引民眾先進行消費，再進行折扣，官員指出，政策正在研議中，將待疫情平緩後才會上路。

新冠肺炎疫情衝擊國內產業，行政院會下周將通過經濟內需型產業、農業、交通相關產業的紓困、輔導、復甦與振興方案，待疫情結束後，將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費意願回籠，並透過振興抵用券等相關措施，刺激民生消費。

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為振興國內經濟，鼓勵民眾增加買氣，經濟部將參考民間的酷碰（coupon）優惠，吸引民眾花錢，政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施，具體實施細節仍待研議。

官員強調，酷碰折扣方案與先前的消費券不同，主要在於要讓民眾先進行消費，再由政府提供折扣，以避免消費替代，所以不是全額補助，也不見得使用有「面額概念」的實體券。

至於酷碰折扣的發放金額、發放時間，以及是否一定會採用電子支付的方式發放，經濟部表示仍待討論，官員強調，為達振興經濟目的，適用對象的範圍將考慮中小企業現實狀況，上路時間將在疫情穩定後才會進行發送。