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東京奧運無懼疫情如期舉辦　原因超驚人：沒有備用計畫

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2020東京奧運將成立防疫對策總部。（圖／達志影像）

▲2020東京奧運將成立防疫對策總部。（圖／達志影像）

圖文／CTWANT

隨著新冠肺炎疫情持續擴散，日本現在包含鑽石公主號上的確診病例，境內有約260名確診病患，而且有專家指出甚至有社區群聚感染的可能，但是東京奧委會仍然表示要如期舉辦東京奧運，因為沒有取消比賽或延期的應急計畫。

在3月25日時日本將會開始進行奧運聖火傳遞的活動，但也可能是因為這樣，害怕觀光業受到影響，因此一直都沒有宣布入境管制，但昨（14）日突然增加8例新冠肺炎確診病例，台灣也將日本列為第一級旅遊建議。

世界各國也相當關心奧運是否會如期舉辦，不過到時會有許多選手、教練團入境，對於日本的檢疫是一大考驗，國際奧會調查團的John Coates表示，目前預計還是會如期舉辦比賽，主要是因為沒有延期、取消或是轉移比賽場地的備用計畫。

東京都、東京奧運組織委員會、國際奧會、國際殘奧會為了因應各種狀況，在2月6日已經正式成立了防疫對策總部，要跟視情況做出應對，保護選手及到場觀眾的健康。

目前國際奧會仍是態度堅決如期舉行，帕奧（殘障奧運）發言人史潘思（Craig Spence）呼籲大眾不要恐慌，「恐懼傳播的速度遠遠超過病毒」，帕奧也將如期於8月底舉行。

不過《CNN》卻指出，若奧運打算如期舉辦，大約在3月開始就會有大量遊客進入東京，到時候可能會無法控制疫情的擴散。

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