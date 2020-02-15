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「敗口罩」開發過程揭密！微軟MVP熱心設計　意外爆紅

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▲▼「敗口罩」開發者陳葵懋。（圖／陳葵懋提供）

▲「敗口罩」開發者陳葵懋。（圖／陳葵懋提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎(COVID-19)的疫情增溫，台灣人對於口罩的需求也日益增長；不少民眾問「口罩哪裡買？」讓網路上出現許多口罩數量的搜尋管道，而在LINE官方帳號群組上一夕爆紅的「敗口罩」也因而誕生。《ETtoday新聞雲》記者這次也找到了「敗口罩」開發者陳葵懋，請他分享開發「敗口罩」的過程與當中的一些插曲。

有人笑稱，新冠肺炎在台灣所引起口罩之亂，意外地開啟了全台灣最大的「黑客松」，有許多IT技術人士都紛紛加入了口罩地圖的開發，以提供民眾「哪裡還有口罩」的資訊，而陳葵懋也是其中一員。

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從事於商業應用系統軟體設計與開發的陳葵懋，同時也是微軟MVP(最有價值專業人士)，這次的「敗口罩」聊天機器人的開發，他就是利用微軟Azure服務上的Chatbot Application開發平台為基礎，開發出了在LINE上供大家詢問的「敗口罩」。

陳葵懋表示，產生開發「敗口罩」想法的時間點要回推到還在超商搶口罩的時期，當時剛好網路上有人架設了互助回報數量的平台，並且提供資料可以串接，因此就想說來寫個應用方便自已跟朋友查詢。

▼「哪間藥局還有口罩？」已經成為民眾必問的問題 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

「敗口罩」第一版花4小時完成　但僅活了12小時
不過，台灣的通訊軟體比比皆是，舉凡像是Telegram、Facebook Messenger都是台灣人常用的平台，為何會使用LINE作為「敗口罩」的資訊提供平台？對此，陳葵懋解釋，會選擇用Linebot的方式，是因為考慮到手機的便利性，若架設網站在手機上瀏覽不便，且需要記網址，若寫APP需要等待平台上架審核時間，系統更新上也不便利。

因此就想說利用直接藉由Chatbot的形態是最簡單快速的，也是因為Line是大家很熟悉的軟體，在台灣用Line通訊的使用者還是比Telegram、Facebook Messenger來的多，開發者只需要著重於資料的串接，不用再花時間設計使用介面，可以用最少的時間，快速撰寫出需要的功能，使用者也不用過多的學習，自然就會操作了。

再者，使用者一開始的目標很明確就是要能查週遭口罩販售點，因此功能盡可能簡單、方便使用為主，過於複雜的使用者介面反而不好用。

「敗口罩」的第一版(超商版)僅花了4小時完成，(從Open Data 資料整理到完成部署到Azure上)，只不過沒想到當時在完成後，當天晚上就宣佈改由健保藥局才能販售，就這樣很「短命」的Linebot只活了12小時。

「原本打算那就這樣了。」陳葵懋表示，後來有朋友私訊，看能不能改為藥局版本，畢竟必須是健保藥局才能販售，不是所有藥局都可以，後來想想也好，就這樣給予了這支Linebot新生命。

▼超商版的「敗口罩」僅僅存活了12小時。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼「敗口罩」LINE官方帳號群組。（圖／記者邱倢芯攝）

Azure雲端服務反應迅速、開發成本也較低
陳葵懋指出，目前這支Linebot是掛載在微軟Azure雲端服務上，雲端服務的優勢在於快速反應；舉例來說，藥局開賣當天接近9點左右，因使用人數多，一度因系統繁忙導致回應速度受到影響，在當下馬上進行升級調整，服務馬上就恢復正常運作，這就是雲端服務的優勢。

另外，微軟Azure服務的Chatbot Application具有支援跨平台的優勢，撰寫一個Chatbot核心邏輯，就可以透過簡單的設定以零程式碼的方式串接多種知名的通訊渠道，例如可以同時支援Line及Facebook，以企業的角度來看會讓開發人員省事不少，此外現行Chatbot開發面對對話的管理還是有其難度，微軟的Bot Framework框架可以針對不同的對話情境安排一系列的流程，有助於提供更好的使用者體驗。目前也計劃整合Azure AI雲端服務- QnA Maker，可以提供使用者獲取正確防疫訊息。

另一方面，「敗口罩」開發成本也相當低，先前有傳出另外一名使用Google地圖與Place API作為基礎的開發者，在服務上線6小時後收到了一張60萬的Google帳單，嚇壞了不少人；而「敗口罩」的服務是建基於Azure雲端服務上，因此陳葵懋只要負擔Azure Web Service的費用即可，再加上陳葵懋是微軟MVP，微軟還贊助了部分費用，因此「敗口罩」的最終開發成本僅有幾千元。

▼「敗口罩」除了可以查詢哪裡還有口罩之外，也會發訊息提醒民眾不要過度囤積口罩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼「敗口罩」LINE官方帳號群組。（圖／記者邱倢芯攝）

「敗口罩」一度被認作釣魚帳號
在「敗口罩」上線後便急速爆紅，不過樹大招風，當時一度傳出「敗口罩」是釣魚帳號，還鬧上了新聞版面，不過很快地就有媒體平台及部落客提供澄清說明。

「原本我以為只是小事情，但沒想到連續2天愈來愈多朋友私訊我。」陳葵懋表示，原本以為透過媒體、部落客澄清後誤會就平息了，但澄清趕不上謠言的發酵，後來陳葵懋主動於「敗口罩」Linebot上貼文澄清假訊息，才平息了釣魚帳號的風波。

另一方面，有許多民眾可能都會抱怨，平台上的口罩數量似乎與現實不相符，跑了好幾家顯示有口罩的藥局，最後都買不到。對此，陳葵懋也解釋，目前各種平台拿到的數據資料來源，都是健保署的開放資料來源，所以其實數據大家應該都差不多(視取得資料更新頻率，會有少許不同)。

而目前很多人反應口罩數量與實際藥局情況不同的情況，大多數是因為藥局端很多採用「先發號碼牌後取貨」的方式，導致必須等實際領到號碼牌的民眾有做刷健保卡取貨時，健保署端的數據才會扣除，這也就導致了部份資料顯示有口罩數量，但實際跑去藥局卻說賣光了的原因。

這部份目前還沒有一個有效的解決方式，不過在經過大家反應後，政府端已開始著手調查各藥局的開賣方式，並預計提供資訊於健保署端開放資料內，屆時「敗口罩」也會顯示相關資訊，提供大家更有用的參考依據，目前已先行提供台北市藥局資訊。

▼大多數藥局採用「先發號碼牌後取貨」的方式，因而產生平台上的數據與現實不符的狀況。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲口罩購買實名制進入第2輪，地方社區健保藥局藥師，人人身心俱疲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

資訊科技將成為未來防疫要角
陳葵懋認為，這一次的開發口罩地圖經驗，提供了未來面對突發事件時，資訊科技能伴演的角色，做為一個開發者，能用手中的鍵盤為這次的防疫做出貢獻，是很榮幸的一件事，在民間其實存在著很多熱血的技術人，平時也許大家都各自忙著，但遇到需要幫忙的地方，這些人動起來的速度絕對是不輸人的，許多人半夜都是在討論著如何優化，有哪些地方可以再做的更好。

不過陳葵懋也坦言，這次最重要的還是數據能快速的提供，這部份就得依靠政府部門的幫忙，口罩實名制聽似簡單，但如何能在現有的資料架構，面對時間壓力快速應對，這裡面的複雜度絕對是很高的。

不只是「敗口罩」，其它平台也共同展現了很好的成果，面對這種突發事件，若採取過去老舊做法，由政府部門一手包辦，可能光是系統招標之類的程序限制，恐怕就緩不濟急了，這一次公部門負責資料端的提供，而科技應用則發揮創意，快速開發出應用，民眾馬上有好的工具可以解決問題，陳葵懋認為是很好的一次經驗。

「敗口罩」日後轉型、退場都是可能選擇
雖然目前疫情仍持續延燒，不過當陳葵懋被問到，在這波疫情過後，「敗口罩」該何去何從時，並沒有特別的想法；他指出，持續運作下去或是隨著口罩需求及疫情趨緩慢慢退場，都是可能選項，畢竟「敗口罩」不是一個以產品出現的應用，開發及運作單純是靠個人業餘時間進行，人力及運作成本都是考量因素。

若是運作下去，轉型就會是必要的，從單一需求轉成日常需求，或是相關訊息的一個散發頻道，都是很好的方向；陳葵懋指出，目前比較有想法的是，面對很多的網路假消息，例如衛生紙2.0之亂，能提供正確訊息澄清的一個管道，或許是不錯的方向。

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