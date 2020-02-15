　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情衝擊　研訓院估：國銀首季對陸曝險比重　45%以下歷史新低

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金融研訓院,楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

▲金融研訓院。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不僅衝擊民眾的生活日常，更衝擊了經濟金融與國銀的營運，金融研訓院今（15）日發布，《新冠肺炎對經濟金融情勢之影響評估分析》報告，分析疫情對台灣國銀的影響，以及疫情對國銀的營運調整與分析。

金融研訓院表示，國銀業者密切關注民間企業資金鍛鍊及銀行經營風險，後續評估有四大重點：

請繼續往下閱讀...

一，中國大陸相關中小企業紓困巔峰可能會在3月，透過國銀在2月提出中小企業專案資金紓困方案包含增貸、延貸、暫停催收及減息等，可以為中小企業給予進一步資金挹注，透過優惠貸款利率、延長還款或者還本續貸等措施，擴大疫情況治資源，預估中小企業營運資金危機可望在第2季獲得緩解。

然而，中國大陸當地銀行業授信品質可能會受到較大的影響，主要受疫情影響地區銀行的經營風險會進一步擴大，中國大陸政府透過該地國有大行資金挹注，嚴防禿類地方性銀行流動性及經營危機，甚至倒閉接管等連鎖效應。

二，國銀雖然土銀、台企銀及富邦華一等三家台資銀行在武漢設有台資分行，但預估如果疫情進一步擴大，對國銀武漢以外的業務量，像是香港分行以及上海、深圳、廣州、蘇州等防疫重點區域，在當地授信狀況及品質、逾放比等須密切關注。

三，國銀對中國大陸海外市場資金風險控管效應已經逐漸顯現，包含曝險金額即比重都有逐季下滑，根據金管會最新統計，到去（2019）年底止對中國大陸的曝險金額為1.65兆元，較前一年同期減少1299億元，創2017年第一季以來超過兩年半新低，減幅也達到7.32％，占國銀淨值46%，歷史新低紀錄其中授信金額大減1124億元、投資金額少27億元、資金拆借少243億元，顯示國銀譯者對中美貿易紛爭及中國大陸的經濟趨緩早有警惕。

疫情的蔓延會造成短期的資金風險與衝擊，金融研訓院初步預估，今年第一季對中國大陸的曝險大約會降到1.53兆元，占國銀淨值比為44.8%，創歷史新低。

四，疫情對服務業衝擊是首當其衝，但是武漢為中國大陸汽車及工業；通訊電子、光電及生醫重鎮，後續相關產業鏈的中小企業會受到影響，工時減少對國銀第一季海外分行業務影響甚大。

後續要觀察包含：製造業的PMI以及2月中旬中國大陸當地大廠及中小企業供應鏈是否可以順利復工，即使復工後還有新一波防疫戰要考驗，和復工後包含訂料、追料及市場需求情形變化來追蹤研判企業與授信客戶的信用變化。

ET快訊
威士特丹號郵輪出現病例！1女確診新冠肺炎
寒流對衝台灣「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍3天時間表
女星揭「日本政府防疫漏洞」被罵翻！高EQ反擊了
喊「防疫不是我們的事！」搖頭男被起底　曾號召放棄台灣國籍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

女力加油！男老闆平均繳稅46.6萬　女老闆的3.2倍

因疫情遭隔離者！財部提方案　繳稅擬延長或可申請延繳、分期繳

驗收口罩新機台帶你看！經濟部：下周產能上看460萬片

期交所董座許虞哲一生奉獻財政部　推動稅改大工程556萬戶受惠

群益證券總座：許虞哲為人相當友善　對投資市場貢獻相當多

期交所證實董事長許虞哲今日下午病逝　享壽67歲

快訊／期交所董事長許虞哲逝世　享壽67歲！公職生涯奉獻財政部

快訊／前財政部長許虞哲過世　享壽67歲

影／存股一次看懂！　早日存出人生第一桶金

台商資金回台成績單！資金匯回專法半年　申請匯回未達600億

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

兒子、小孩「武漢探親回不來」　阿嬤淚崩：小孫女有癲癇...

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

東華帝君下凡「刮鼻殺」開撩！　迪麗熱巴超陶醉...相擁親了＞／／＜

因疫情遭隔離者！財部提方案　繳稅擬延長或可申請延繳、分期繳

驗收口罩新機台帶你看！經濟部：下周產能上看460萬片

期交所董座許虞哲一生奉獻財政部　推動稅改大工程556萬戶受惠

群益證券總座：許虞哲為人相當友善　對投資市場貢獻相當多

期交所證實董事長許虞哲今日下午病逝　享壽67歲

快訊／期交所董事長許虞哲逝世　享壽67歲！公職生涯奉獻財政部

快訊／前財政部長許虞哲過世　享壽67歲

影／存股一次看懂！　早日存出人生第一桶金

台商資金回台成績單！資金匯回專法半年　申請匯回未達600億

亞馬遜扳回一城！　法官擋下微軟與美國國防部近3000億交易案

夏威夷返日「夫妻確診」詳細路徑曝光！　名古屋緊急公布機場列車編號

《枕上書》東華帝君求原諒…變一條手帕！　鳳九爆氣「9條尾巴噴出來」超萌

盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒

「罩」顧健康動手做　志工進行布口罩DIY教學

娜塔莉波曼為落選女導演發聲遭批「假裝關心很噁」！　她高EQ回應網讚翻

出差發現被綠了！他氣瘋拿強力膠黏住老婆的「小妹妹」

狒狒抱小獅子神還原《獅子王》名場景　直擊者揭：現實並不美好

新冠肺炎恐在日本流行！厚生勞動省：難以阻止疫情蔓延

對情人大方星座TOP3！雙魚「有求必應」愛人開口絕不Say No

粉絲心疼畢書盡8年舊愛「竟然不是她」！　邱昊奇點破關鍵：我們忽略了真正事實

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

財經熱門新聞

快訊／前財政部長許虞哲過世　享壽67歲

驗收口罩新機台帶你看！經濟部：下周產能上看460萬片

人民幣匯價創近10年新低！　換新台幣5萬多賺3400元

新台幣匯率強勢重現29字頭　美元匯價創四周以來新低

疫情再升溫　美元、日圓都看漲

因疫情遭隔離者 　稅捐擬延期、分期繳

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

即／前財政部長許虞哲逝　享壽67歲

期交所證實董事長許虞哲今日下午病逝　享壽67歲

影／存股一次看懂！　早日存出人生第一桶金

更多熱門

相關新聞

史上新高！國銀海外市場2019年大賺732億元

史上新高！國銀海外市場2019年大賺732億元

金管會今（13）日公布國銀海外分支機構獲利，2019年稅前盈餘為732.6億元，一舉創下歷史新高，其中香港市場大賺389.8億元，較上年成長近17%，主要是放款利息收入、投資收益增加所致，同步改寫歷史新高紀錄。

511位台籍銀行員堅守大陸據點　金管會：若想留台要「尊重意願」

511位台籍銀行員堅守大陸據點　金管會：若想留台要「尊重意願」

疫情擴散！國銀在陸據點全面防疫

疫情擴散！國銀在陸據點全面防疫

史上次高！2019年中小企業放款4,599億

史上次高！2019年中小企業放款4,599億

史上新高！國銀2019年大賺3607億

史上新高！國銀2019年大賺3607億

關鍵字：

國銀金融研訓院海外營運

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

畢書盡爆認愛3個月分手！

威士特丹號確診新冠肺炎！指揮中心回應

鑽石公主號台人盼返國　不要重複隔離

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

即／威士特丹號出現病例！女確診新冠肺炎

歐陽靖揭日政府防疫漏洞反被罵！無奈回應了

西藏唯一確診是湖北人　網讚逆向思考

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

第二波寒流10縣市6℃　一張圖看時間表

「防疫不是我們的事！」搖頭男身分遭起底

國台辦大反擊！馬曉光公開內幕「陳時中說謊」

曾與許孟哲論及婚嫁！張愛雅淚：不是我不好

桃園妹買酒精棉片　遭嗆：不打胰島素會死？

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

即／台灣佛教宗師　淨心長老圓寂

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面