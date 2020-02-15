疫情衝擊　研訓院估：國銀首季對陸曝險比重　45%以下歷史新低

▲金融研訓院。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不僅衝擊民眾的生活日常，更衝擊了經濟金融與國銀的營運，金融研訓院今（15）日發布，《新冠肺炎對經濟金融情勢之影響評估分析》報告，分析疫情對台灣國銀的影響，以及疫情對國銀的營運調整與分析。

金融研訓院表示，國銀業者密切關注民間企業資金鍛鍊及銀行經營風險，後續評估有四大重點：

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一，中國大陸相關中小企業紓困巔峰可能會在3月，透過國銀在2月提出中小企業專案資金紓困方案包含增貸、延貸、暫停催收及減息等，可以為中小企業給予進一步資金挹注，透過優惠貸款利率、延長還款或者還本續貸等措施，擴大疫情況治資源，預估中小企業營運資金危機可望在第2季獲得緩解。

然而，中國大陸當地銀行業授信品質可能會受到較大的影響，主要受疫情影響地區銀行的經營風險會進一步擴大，中國大陸政府透過該地國有大行資金挹注，嚴防禿類地方性銀行流動性及經營危機，甚至倒閉接管等連鎖效應。

二，國銀雖然土銀、台企銀及富邦華一等三家台資銀行在武漢設有台資分行，但預估如果疫情進一步擴大，對國銀武漢以外的業務量，像是香港分行以及上海、深圳、廣州、蘇州等防疫重點區域，在當地授信狀況及品質、逾放比等須密切關注。

三，國銀對中國大陸海外市場資金風險控管效應已經逐漸顯現，包含曝險金額即比重都有逐季下滑，根據金管會最新統計，到去（2019）年底止對中國大陸的曝險金額為1.65兆元，較前一年同期減少1299億元，創2017年第一季以來超過兩年半新低，減幅也達到7.32％，占國銀淨值46%，歷史新低紀錄其中授信金額大減1124億元、投資金額少27億元、資金拆借少243億元，顯示國銀譯者對中美貿易紛爭及中國大陸的經濟趨緩早有警惕。

疫情的蔓延會造成短期的資金風險與衝擊，金融研訓院初步預估，今年第一季對中國大陸的曝險大約會降到1.53兆元，占國銀淨值比為44.8%，創歷史新低。

四，疫情對服務業衝擊是首當其衝，但是武漢為中國大陸汽車及工業；通訊電子、光電及生醫重鎮，後續相關產業鏈的中小企業會受到影響，工時減少對國銀第一季海外分行業務影響甚大。

後續要觀察包含：製造業的PMI以及2月中旬中國大陸當地大廠及中小企業供應鏈是否可以順利復工，即使復工後還有新一波防疫戰要考驗，和復工後包含訂料、追料及市場需求情形變化來追蹤研判企業與授信客戶的信用變化。