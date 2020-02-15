　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜金妹逼未婚夫「拿97萬過情人節」　達不到就分手遭怒譙…男方超奴回應閃爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香緹要求男友花97萬陪她過情人節。（圖／翻攝自IG@joe_kyles）

▲香緹要求男友花97萬陪她過情人節。（圖／翻攝自IG@joe_kyles）

記者陳亭伃／綜合報導

2月14日為西洋情人節，不少情侶在這一天都會特別設計一些慶祝方式，英國一對住在布萊克浦（Blackpool）的情侶，在11個月前就在計畫2020年的西洋情人節，其中女方更要求未婚夫必須提供2500英鎊（約97萬台幣）的預算讓她花費，否則將提出分手。

根據英國《鏡報》報導，22歲的香緹（Chantal Blakey）在11個月前就告訴未婚夫凱爾斯（Joe Kyles）如果在2020年的西洋情人節沒有花到台幣97萬過節，那麼兩人就準備分手。在節日前，香緹開始擬定自己的驚喜清單，包括想要收到很多花，每一天都要有不同類型的鮮花送到公司，另外就是要有玫瑰花瓣的床、美好的早餐等。

當然「情人節卡片」是絕對要的，裡面更要有親筆寫的內容，如果只是短短的「我愛你」，那就重新再寫一次。而每一個周末香緹更要凱爾斯帶她去餐廳用餐，平日則是可以準備親自下廚準備三道菜。

香緹表示，「從小我就幻想情人節，這天對我來說是很特別的，我都夢想自己可以有像迪士尼一樣的白馬王子。」當然在凱爾斯之前，香緹曾交過前男友都令她非常失望，13歲那年，香緹與一個男孩約會，卻收到整束的假花，情人節當場被毀掉；17歲時的男友帶她去肯德基約會，慎還說是因為有一張優惠券。

自此之後，香緹發誓一定要找到一個能努力向上的男友，可以吃飯、買花、巧克力，遇見凱爾斯之後，在去年兩人的情人節禮物包括2000萬台幣的Christian Louboutin高跟鞋和高級耳環，並去一家五星級SPA、再吃了大餐。

凱爾斯表示，不得不說這樣過節相當花錢，需要花上很多時間去存錢，甚至也要不斷加班確保自己有足夠的錢。面對這樣的感情，不少網友認為，女方根本就不懂體諒未婚夫，這樣的兩人相處很痛苦；然而凱爾斯卻在IG上力挺女友，「不論外人說什麼，這是屬於我們的一切。」

ET快訊
南山人壽業績落第3！尹衍樑懲罰兒子　尹崇堯遭記大過
快訊／東京新增8例！　厚生勞動省記者會全黑臉
快訊／鑽石公主號再添67例確診！　全船累積285例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英第9例確診中國女「下機搭Uber就醫」　專家憂心：將爆發4000萬人感染！

她慘遭分屍器官沖下水道　警見「剝皮遺體」倒臥地上…照片隔天刊登各大報！

人民驚覺「用言論自由換安全的代價」　CNN：習近平正面對訊息控制的挑戰

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫…科學家驚：是全新變異種

憂東奧爛掉「日政府硬著頭皮抗新冠肺炎」　厚生勞動省幫腔：境內並沒有流行！

丈夫返家見「嫩妻與友人狂飲爛醉」　8月女兒趴地上…頭顱滾在客廳角落！

新冠肺炎引歧視！加州霸凌事件頻傳　亞裔美國人「戴口罩被當病毒」

快訊／日本東京新增8例　厚生勞動省「記者會」全黑臉：一天境內增11例

打擊空中巴士！　美調高歐盟飛機關稅「由10%增至15%」　

快訊／鑽石公主號再添67例確診！其中38人無症狀　全船累積285例

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

畢書盡掰了藏愛8年女友！　 認愛9個月後閃娶新女友

新冠肺炎引歧視！加州霸凌事件頻傳　亞裔美國人「戴口罩被當病毒」

快訊／日本東京新增8例　厚生勞動省「記者會」全黑臉：一天境內增11例

打擊空中巴士！　美調高歐盟飛機關稅「由10%增至15%」　

快訊／鑽石公主號再添67例確診！其中38人無症狀　全船累積285例

不斷更新／「鑽石公主號」再添67例確診！東京都新增8例…全境累積337例

證實了！美專機明晚抵達「載回鑽石公主號乘客」　返美後再隔離14天

拜金妹逼未婚夫「拿97萬過情人節」　達不到就分手遭怒譙…男方超奴回應閃爆

新冠病毒恐損「腎+睪丸功能」　陸論文：有可能影響生育能力

4確診個案感染途徑不明！專家憂：日本疫情已擴大為「社區感染」

印度確診3人全部康復！記取果蝠感染教訓　危險人員在家28天自我隔離

新住戶延長裝潢11個月　鄰居公布欄留言怨念深「蓋皇宮嗎？」

日本Youtuber花4500萬蓋房　網友好奇：台灣能買哪裡？

蘇貞昌：口罩一天一片！專案優先提供給「一線運輸服務人員」購買

全桌5折！3家餐廳推2/29壽星優惠　還有蝦子加購1隻1元

萬老師曬小英戰袍　網友暴動：黑色太好看

中職／首場熱身賽飆速150公里！索沙自己都嚇到

自願加入防疫團隊！醫情人節「餐廳隔桌遙望」孕妻　吐心聲：想家了

新冠肺炎引歧視！加州霸凌事件頻傳　亞裔美國人「戴口罩被當病毒」

王陽明買56萬AP鑽錶當情人節禮　寵妻魔人不是當假的

台南37區衛生所加入口罩販賣行列　衛生局：週日服務不打烊

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

國際熱門新聞

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

新冠疫情　WHO顧問：最擔心日本

日本消防員搬過病患就確診　累積259例

即／非洲首例　埃及發現新冠肺炎

日本東京新增8例　厚生勞動省：一天境內11例

快訊／鑽石公主號再添67例確診

和歌山感染累計5人　承認院內感染

杜特蒂硬了4天　終取消對台禁令

100小時幕後多管道斡旋　菲律賓髮夾彎解禁

新冠病毒源自大陸生物實驗室？權威學家回應了

英確診爆增「第9例還偷搭機」專家憂心：將爆發4000萬人感染！

埃及衛生：外國男確診新冠肺炎　資訊籠統網罵翻

一夕暴增1.5萬病例　白宮：對中國沒信心

新加坡再新增9確診病例　累積病例達67例

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

李坤城❤林靖恩愛情長跑7年！　臉書報喜「努力打造未來」

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

老婦運屍車後跺腳哭喊「我兒啊」

畢書盡爆認愛3個月分手！

台商家屬嘆：防疫不是我們的事，是政府的

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

畢書盡閃婚　8年舊愛驚吐：你沒遵守給我的承諾

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

日本一天暴增8例！醫一張圖曝「台灣醫療有多狂」

更多

最夯影音

更多
滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面