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工總：政院600億紓困沒幫到製造業　盼能降關稅、延後還款日期　

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▲華新口罩工廠國軍進駐。（圖／記者唐詠絮攝）

▲工總呼籲政府除應增加整體紓困預算，更重要的是，強化對製造業的紓困金額，示意圖。（圖／記者唐詠絮攝）

記者余弦妙／台北報導

全國工業總會今（15）日指出，目前行政院預計匡列600億紓困預算大多集中在五大項內需服務業，對製造業的紓困金額嚴重不足。因此，呼籲政府除應增加整體紓困預算，更重要的是，強化對製造業的紓困金額。

工總表示，目前中國大陸復工率最多3成，且貨品銷售受阻、影響帳款回收，導致利潤率降、資金周轉困難，甚至有廠商訂單被取消，未來何時能恢復正常還待觀察。因此，製造業最先需要政府紓困的是資金問題。

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先前政院提出600億紓困計畫中，雖有把通膨因素加入，因此較17年前SARS紓困方案成長，但紓困方案多集中在五大項內需服務業，對製造業的紓困金額嚴重不足。因此，政府除應增加整體紓困預算，更重要的是，強化對製造業的紓困金額。

工總指出，政府中長期也應提供包括貸款額度提高、還款期限展延、利息補貼等。此外，也應考慮房屋稅、地價稅、營所稅等稅賦優惠或減免；在營稅所申報上，准予企業認列疫情產生的損失。最後，更應比照SARS紓困政策，今年到期的貸款，都應給予延後一年還款的寬限期。

另外，工總說，產業有許多原物料及零組件需從中國大陸進口，然而，疫情造成斷鏈危機。因此也呼籲政府快速掌握各產業別對原物料的需求狀況，一方面解決物流問題，更重要的，協助廠商找尋可替代的原物料來源。

中長期而言，工總也呼籲政府應降低部分進口產品關稅（例如汽車零組件），讓廠商降低製造成本及增加價格競爭力，以擴大產能。同時，進一步協助廠商在台灣生產關鍵零組件；但如果零組件改由台灣生產，牽涉到相關原物料之進口，與生產後繁複的檢驗與認證流程，非短期內得以完成。

工總建議，政府應盤點需協助的產業別，以專案處理的方式簡化重大共通零組件，其在台生產所需相關原物料之進口、驗放，以及後續的驗證流程，並補助業者將零組件轉由台灣生產所增加的額外成本，以協助業者應對斷鏈危機，並得以持續投產。

此外，面對這次疫情造成許多產業被迫實施無薪假因應，工總認為，政府應利用這段時間，強化勞工職業訓練，透過政策補貼協助企業培訓員工。一方面讓勞工能在無薪假期間能提升能力；同時，也增加產業競爭力。

此外，為因應疫情，工總指出，有些企業會將產能轉移回台灣，但會因此產生勞工缺口，因此，政府應在彈性工時、派遣比重、外勞比重、加班等政策上適度放寬，以協助廠商提高在台產能利用率，擴大轉單效益。

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