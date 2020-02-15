工總調查疫情衝擊製業慘況　電子業3月初恐面臨斷鏈

▲工總理事長王文淵，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情於年前爆發以來，因受到中國大陸諸多省市封城、延後開工，以及將中、港、澳列為疫區，限制交通運輸、原物料供應、人員往來等影響，台灣製造業廠商遭遇不同程度的衝擊。根據全國工業總會調查，製造業面臨供應鏈斷鏈、產線停擺以及資金無法週轉等問題。其中，若來自中國的原物料仍無法順利出貨，廠商評3月初恐面臨斷鏈。

工總表示，為了解廠商受此次疫情影響狀況，已針對旗下157個產業公會及會員代表廠商進行全面的調查。調查結果顯示，此次我製造業面臨了包括供應鏈斷鏈、產線停擺、訂單減少，以及資金無法周轉等問題。

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工總以電子業為例，中國湖北省、廣東省等疫情重災區均為電子零組件主要產地，其中，湖北省武漢、仙桃、黃石等地更是電子業上游印刷電路板廠群聚之處。受各地處於封城狀態影響，原物料均無法順利出貨，假如中國疫情持續延燒，廠商評估3月初電子業就可能出現斷鏈狀況。

另外，工總提出，製藥業因原物料多數由大陸進口，部分原物料即將用完，未來即便大陸逐步復工，恐需優先供應大陸內需為主，屆時台灣製藥廠商的生產仍會出現問題。

此外，中國大陸封城導致業者產線停擺，工總進一步說明，除了湖北及部分地區外，中國各地宣布在10日起復工，但許多城市持續採取封城管理，內陸交通運輸幾乎中斷，工人無法返回廠區工作，即便回到廠內，也要隔離檢疫14天。同時，業者必須向地方政府提報完整復工計畫，經審批後才能復工。

因此，許多廠商認為2月底前很難全面恢復生產，尤其是需要大量人力的電子組裝廠，目前復工進度仍相當緩慢。若遲遲無法完全復工，廠商擔憂將遭砍單，進而影響企業經營。

工總說，況且業者也面臨訂單減少，再加上民眾不願出門，實體零售業大受打擊，連帶衝擊食品、紡織等製造業，逢年節旺季，業績卻十分慘澹。假如短期無法控制疫情，恐將進一步削弱經濟成長動能、影響民眾收入，甚至打擊消費性電子產品的銷量。除了影響台商的出貨外，台灣生產晶片、光學鏡頭等商品出口也會受到衝擊，未來局勢難以樂觀。

還有資金面問題，大型企業還有調度資金的餘力，不過，中小企業對抗突發風險的能力較弱。依目前工廠停工、物流停擺、銷售下滑的狀況，對中小企業的資金週轉帶來很大的挑戰。

工總透露，據了解，廠商面對的困境主要為在營運收入銳減的情況下，仍須承擔薪資、租金、利息等支付壓力，故亟需籌措營運週轉資金，或是獲展延還款期限、緩繳本息等措施，盼望政府能協調金融機構持續協助業者，切莫雨天收傘。