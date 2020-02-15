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疫情影響避險情緒升　金融債指數今年來漲2.88%

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▲▼武漢肺炎疫情持續發燒，台商在大陸廠區復工日期未定，蘋果供應鏈有斷鏈的疑慮影響下，台股2/10開盤即以下跌開出，盤多最多下挫一百八十餘點。隨後跌幅收斂，盤勢向上。（圖／記者湯興漢攝）

▲近期疫情影響市場投資情緒。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

中國武漢肺炎疫情持續延燒，影響市場投資情緒。投信法人表示，在疫情影響股市波動下，建議投資人適度配置穩健息收型產品，強化投資組合抗震和收益能力，以在市況不穩之際，趨吉避凶。

其中，金融次順位債擁有發行機構為大型機融機構且具備投資等級信評、其違約率與波動度均較低，以及收益水準接近高息債券等投資優勢，年至今指數指數上漲2.88%，在主要債券當中表現最佳，在當前疫情風波未息之下，為市場資金避風港，後市表現仍值得關注。

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▼今年來主要債券指數表現。（資料來源：美銀美林系列債券指數、2020/02/14）

▲▼今年來主要債券指數表現。（資料來源：美銀美林系列債券指數、2020/02/14）

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，武漢肺炎疫情打亂市況，市場避險需求上升，品質較佳、防禦力較強之資產獲得市場青睞，金融次順位債因因此表現相對突出。後市來看，在疫情尚未控制，且對於全球經濟影響程度仍有待評估，在不確定性猶存之下，市場波動相對大，另一方面，全球主要央行採寬鬆貨幣政策，利率處在低位水準，市場收益需求並存，金融次順位債因具有評級、高息優勢，加上當前金融產業營運體質穩健，可望持續獲得訴求穩健投資之資金配置。

徐建華進一步指出，金融產業匯集全球重要龍頭企業，包含銀行、保險等公司，橫跨美、歐、亞洲，各地龍頭金融機構的財務與獲利表現均優異，而金融次順位債的發行機構皆具投資級信評，
所發行之次順位債券的信用評等亦多屬於投資等級，且由於償債順位關係，收益水準較高，同時在金融業行業受到官方嚴格監督下，違約風險相對低，適度配置有望達到收益與風險兼顧的投資目標。

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