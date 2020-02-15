日新冠肺炎確診男曾赴夏威夷　「待人口最多的島」當局將查接觸史

▲通勤乘客防範新冠肺炎疫情而戴上口罩。（圖／路透）

文／中央社檀香山市14日綜合外電報導

日本愛知縣一名男性確診感染武漢肺炎，他1月28日至2月7日都在夏威夷旅遊。夏威夷衛生官員今天表示，將調查他曾到過哪些地方以及接觸過哪些人。

夏威夷衛生局局長安德森 （Bruce Anderson）表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今晨通知夏威夷當局說，這名曾到當地的男子確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

夏威夷衛生官員已在追蹤調查這名男性在當地的行程，包括飛機航班資訊，以及曾經和哪些人接觸。安德森說，這名日本男子1月28日至2月7日期間在夏威夷。他先前往毛伊島（Maui），當時沒有任何症狀，之後2月3日至7日待在人口最多的歐胡島（Oahu）。

他在歐胡島期間，出現類似感冒症狀，但沒發燒。安德森說，這名男子返日後病情惡化，經病毒檢測呈現陽性，確診感染武漢肺炎。他在夏威夷期間未就醫 。

夏威夷流行病學家帕克博士（Dr. Sarah Park）表示，從症狀出現的時間來看，衛生官員認為他是在日本或轉機到夏威夷時感染。夏威夷衛生官員表示，這名男子和妻子同行，在歐胡島期間，他們下榻在大威基基希爾頓分時度假俱樂部酒店（Grand Waikikian By Hilton）。

帕克表示：「現階段我們的重點是去調查哪些人是這個人可能密切和長時間接觸的對象。」 帕克表示，他們正在調查這名男子在歐胡島出現症 狀後，曾去過當地哪些地方。 安德森表示，一旦確定曾經接觸的人士，這些人將隔離14天。（譯者：劉淑琴／核稿：盧映孜）