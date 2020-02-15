新冠病毒恐損「腎+睪丸功能」　陸論文：有可能影響生育能力

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

中國學者日前發表一篇論文指出，「ACE-2蛋白血管緊張素」已被確認是新冠肺炎（COVID-19）的受體，且結果顯示，新冠肺炎病毒有可能和ACE-2陽性細胞結合，損害患者的腎臟與睪丸，建議在臨床上對確診病患多進行腎功能的評估與追蹤。不過，此篇研究尚未通過同儕審查，因此還不能直接應用。

該篇研究論文題為「感染2019-nCoV後，ACE2可能導致腎臟與睪丸損傷」（ACE2 Expression in Kidney and Testis May Cause Kidney and Testis Damage After 2019-nCoV Infection），由南京醫科大學、蘇州衛生職業技術學院等4名教授撰寫。

研究中指出，「ACE-2蛋白血管緊張素」是新冠肺炎的主要受體，先前多項研究表明，新冠肺炎除了有呼吸系統損傷的症狀外，也出現腎功能異常的狀況。

該研究透過先前的臨床研究資料，以及臨床的病患數據進行分析，結果顯示，腎小管細胞（renal tubular cells）、睪丸間質細胞（leydig cell）與睪丸輸精管細胞內都含有高表露（highly expresses）的ACE-2，且新冠病毒可能直接和ACE-2的陽性細胞結合，造成患者腎臟與睪丸組織的損傷，臨床上必須特別注意，尤其針對年輕患者的生育能力做適當評估。

不過，該篇研究尚未通過同儕評估（peer-reviewed），研究結果還有待評估，不應直接用來做為臨床指導。

►新冠病毒藥物新突破！「瑞德西韋」猴子試驗有效抵抗MERS

►研發時間縮短！美、澳研究團隊積極開發疫苗 最快秋天完成

►武漢肺炎正名COVID-19...專家看傻眼「應叫SARS2！」 親解釋原因