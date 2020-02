印度確診3人全部康復！記取果蝠感染教訓　危險人員在家28天自我隔離

▲自從喀拉拉邦傳出首例確診個案以來,國家衛生部門就開始採取行動。(圖/路透)

新冠肺炎(武漢肺炎、COVID-19)疫情延燒全球,緊鄰大陸附近的印度,在疫情爆發之後政府先後撤離了武漢僑民、減少航班進出、入境限制令等一系列措施,目前印度境內有3例確診個案,3,000多人隔離觀察中,相對於其他亞洲國家而言,印度的確診人數較少。

根據《新印度快報》報導,印度目前確定的3例個案都來自印度西南部的喀拉拉邦(Kerala),且最近都有大陸旅遊史。目前3例個案都已經康復,而第二例病患於13日出院,但仍須要在家中接受14天的隔離觀察。雖然目前印度境內的確診人數沒有增長的狀況,但地方政府仍對疫情表現出高度警剔。

▲印度政府呼籲,高危險族群的人在家中進行28天自我隔離。(圖/達志影像/美聯社)。

Just as in the case of Nipah, Kerala has won battle with Corona Virus. All the 3 patients identified have been confirmed by Central authorities to have fully recovered. No case of secondary spread. Number under quarantine observation drastically coming down.Congats Health Dept.