鑽石公主號2就醫台人穩定　咳血老翁兒：若確診想跟父同院

▲鑽石公主號郵輪持續停靠在橫濱港。（圖／路透）

文／中央社台北15日電

鑽石公主號遊輪爆發武漢肺炎疫情，船上20名台灣旅客中1名60多歲婦女和85歲老翁確診送醫治療，兩人目前狀況穩定。老翁同船的兒子希望自己若確診入院，能與父親住在同一家醫院就近照顧。

鑽石公主號一名中年台灣男性旅客和同船的85歲父親連日咳嗽，他父親還一度咳出血來。救父心切的他寫下親筆信，向總統蔡英文求救，希望日方至少先讓他父親出去，下船隔離。這名85歲的老翁昨天確診，已由日方接下船安排入住在關東地區的醫院接受治療。

據了解，駐日代表處官員已和這名老翁聯絡上，老翁目前的狀況穩定，意識清楚，醫院也有提供膳食照護。

老翁的兒子13日接受篩檢，預計明後天就會知道結果。他表示，雖然他個人的狀況還不明確，不過他會用勇敢的態度接受任何考驗。

老翁的兒子是因母親於去年底過世，為了帶父親旅遊散心，父子倆才搭上這艘遊輪。擔心父親安危的他說，如果最後他也確診感染，被日方人員安排入院治療，他衷心希望能和老父親住在同一家醫院就近照顧，這樣會讓他安心許多。

另一方面，一名6日確診的60多歲台灣婦女目前仍在日本的醫院接受治療。這名婦女先前告知同船旅客，她的檢體報告已出來，大致上OK，接下來要等另一項檢查，10日看報告結果，或許11日就可出院。

不過，日本醫院對這名婦女是否感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的檢查，有時呈現陰性，但有時又呈現陽性，雖然她肺部斷層掃描很乾淨，但喉嚨部分被檢測出有病毒反應。這名婦人目前狀況穩定，意識也很清楚，她目前很關心接下來何時才能出院。

此外，外交部昨天表示，已向日方表明希望把鑽石公主號上的國人接回，日方正在研議當中。駐日代表處官員昨天也讓船上台灣乘客填寫意願調查表，了解他們對包機返台的意願。鑽石公主號上有20名中華民國籍旅客和2名中華民國籍工作人員。（編輯：周永捷）