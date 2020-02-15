女力加油！男老闆平均繳稅46.6萬　女老闆的3.2倍

▲根據財政部所公布，營利事業仍是以男老闆為主，女老闆比較少，繳得稅也相對少。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布一項營利事業男女負責人比例，針對我國的女力和兩性平權議題探討。財政部統計，2018年底我國的營利事業有141.6萬家，其中男老闆的比率是63.7%、女老闆僅為36.3%，男老闆的比率比女老闆多出了近三成，顯見兩性之間還是存在著差異。

換算成實際數字，在141萬家營利事業是男老闆90.2萬家，女老闆則只有51.4萬家，男性是女性的1.75倍，且女老闆也只比前一年（2017年）增加1.1萬家。

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財政部解析，男老闆與女老闆的比率仍存在著差異，成因可能在男性的社會化定向偏向於謀求事業成功，女性仍偏向承擔家庭照顧的責任。就各行業來說，營造業、製造業與運輸倉儲業因為職場環境偏向剛性，所以男性的比例皆超過七成；反觀住宿餐飲業與其他服務業，較適合女性親切細心的特質，所以女老闆的比例達到五成以上遠高於其他行業，男女差距倍數僅1.15倍，是各行業中差距較小的。

▲營利事業男女老闆比例。（圖／財政部提供）

營利事業的經營以男性為主的現實，也反映在營所稅結算申報。2005年到2016年營所稅結算申報核定應納稅額以男性為負責人的稅額均占86%以上，女性則約 10%到14%。2016年平均每家應納稅額中，屬於男性負責人者46.6萬元，為女性14.6萬元的 3.2倍。

財政部解析，主因男性負責人經營的企業規模較大，又屬於製造業及金融保險業等獲利較佳的行業占比較高，而女性負責人則較集中於批發零售業及住宿餐飲業，且營運規模較小。

▼營利事業男女老闆繳稅情形。（圖／財政部提供）