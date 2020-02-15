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9部口罩新機台今交機　經濟部力拚下周產能達460萬片

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▲經濟部表示，針對國內66家有生產事實的業者口罩產量，已全數徵用。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部表示，針對國內66家有生產事實的業者口罩產量，已全數徵用。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情尚未平息，經濟部斥資2億元新建口罩產線，首批9部機台今（15）日交機，官員指出，國內口罩本周日產能已突破420萬片，新機台上線後，下周將力拚460萬片日產能。

經濟部工業局表示，口罩新產線的第一批機台今天交機，今天將先進行機組測試，再併入生產行列，預估每部機台每天能生產10萬片，九部機台共90萬片，等到三月新產線機組全數到位，可望推升日產能達千萬片。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情持續延燒，口罩一罩難求，經濟部表示，口罩徵用係由衛福部提供取得醫療器材許可證之一般醫用及外科手術口罩製造廠名單，由經濟部逐一盤點具有工廠登記證且有生產事實的廠商後，由衛福部依傳染病防治法第54條規定，分批發出口罩徵用書。

官員指出，衛福部提供的口罩製造廠清單共80家，扣除重複、無工廠登記者後為66家。因口罩徵用涉及本部工業局及各工廠所在之地方政府警政單位派員駐場盤點機台、出貨點交及後端點物流配送，爰依據業者產能規模和即時生產能力分批徵用。

經濟部表示，自1月31日以來，政府已對有醫療器材許可及工廠登記證的29家業者分三批發出徵用書，另就其餘有生產事實但規模較小的37家口罩業者，衛福部也已發出第四批口罩徵用書。66家有生產事實的業者口罩產量，已全數徵用。

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