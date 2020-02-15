工作天數影響　家登1月營收1.43億元、年減19%　

▲家登董事長邱銘乾。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

EUV光罩盒廠家登精密（3680）於今（15）日公布1月營收為1.43億元，月減48%、年減19%，因一月份工作天數因傳統農曆年假大幅減少、僅17天，導致客戶訂單及出貨時程延後，但受惠於中國半導體客戶轉單效應，2月份半導體本業營收表現可期，第一季會比去年好。

目前武漢疫情影響，尤其中國全面延後開工，當地半導體供應鏈受到衝擊，家登半導體生產基地位於台灣，產能及出貨狀況均不受影響。此外，家登吳江新創汽車公司為吳江當地示範工廠，於2月11日取得開工許可，然疫情連帶影響買氣，短期汽車產業營收將受影響，然而，半導體營收可補足汽車營收缺口，不影響年度整體獲利。

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受惠於5G及晶圓代工需求直線上升，7奈米以下先進製程熱度高居不下，去年底到今年全球各大客戶皆陸續上調資本支出，顯示半導體在高階製程持續投入的長期發展趨勢。

家登指出，今年仍是半導體蓬勃發展的一年，市場預估全球半導體產業規模將較去年成長8％，晶圓代工市場規模較去年成長17％；雖然進入傳統淡季的氛圍，半導體的成長力道尚未顯著，然去年底到今年全球資本支出已突破紀錄來到歷史高點，家登將因此受惠，全年營收創高可期。

其中，因艾斯摩爾（ASML）EUV機台供不應求，家登連帶受益，上半年家登位於台南的樹谷廠如火如荼進行新生產設備的安裝及新產線的擴建，除了大坪數無塵室的興建，檢測設備更是重點投資項目，產量提升的同時，嚴格進行品質控管。