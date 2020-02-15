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疫情延燒打亂全球市場　避險貨幣「美元、日圓」都看漲

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▲▼鈔票,金融,理財,匯率,基金,國際貨幣,美金,SDR,IMF（圖／記者張一中攝）

▲新冠肺炎疫情持續擴散，帶動市場避險情緒升溫，中信銀預期美元、日圓看漲。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，投資難度提高，中信銀行分析，面對可能的利空襲擊，市場避險情緒升溫，加上中美貿易戰、英國脫歐等不確定性國際政經事件影響逐漸消弭，預期美元、日圓看漲，有外幣需求的民眾可留意近期進場機會。

中信銀行每月快閃換匯活動「17換匯吧」舉辦將滿一年，根據去2019年3月推出至今的統計資料顯示，再購率近4成，顯見快閃換匯活動受到客戶喜愛。

請繼續往下閱讀...

中信銀行指出，今年1月「17換匯吧」活動首次以優惠禮的方式進行，優惠禮在活動開始不到1分鐘即被秒殺，換匯活動期間，自動化通路換匯金額較去年活動日平均成長61%，1月參與活動人數也較去年活動日均人數增加逾80%。

中信銀行宣布，2月「17換匯吧」加碼推出上午時段（上午9時至12時）共計1,888組「新台幣兌美元」（最高減免美元3.5分）或「新台幣兌日圓」（最高減免日圓0.14分）換匯優惠禮，有外幣需求的民眾可充分把握本月優惠時段，進行資金配置。

2月「17換匯吧─好康鼠於你」活動於17日上午9時至下午3時30分進行，客戶使用「中信Home Bank」APP或網路銀行，以新台幣兌換14種指定外幣，可享單筆即期匯差好康優惠。

此外，民眾還可利用「中信Home Bank」APP、網路銀行設定匯率到價通知，把握理想換匯時機，除了可於「中信Home Bank」APP及網路銀行24小時線上換匯，若有繳保費、投資等超過新台幣50萬元的大額換匯需求，也可於營業時間內完成，搭配快閃換匯優惠便利又省錢。

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