全球最大「2020年科隆五金展」將開跑　貿協帶領346家廠商參展

▲臺灣館新產品形象區預計成為展覽新亮點。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

「2020年科隆五金展」將在3月1至4日於德國盛大登場。為搶攻全球五金產業商機，外貿協會為臺灣最大組團單位，帶領逾70家臺灣優質五金手工具廠商前往深耕歐洲市場，並設置「臺灣新產品形象區」(Taiwan Premium Hardware)，以精品櫥窗亮麗展示，打造輕工業風主題式形象展區，宣傳廠商自有品牌及提升臺灣五金產業創新形象。

貿協表示，歐洲向為我國五金手工具主要出口市場，臺灣手工具2019年出口總值達37.9億美元，其中近三成銷往歐洲市場。儘管2019年受全球需求放緩、區域貿易衝突頻，連帶影響我國出口表現，然德國仍穩居我國第三大出口國，佔整體出口6.2%，成長1.6%，更顯示德國對台灣的重要性。

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近來新型冠狀肺炎疫情影響，導致全球產業供應情況大亂，促使各國大廠重新思考分散布局全球，以因應未來類似情況帶來的衝擊，雖不是大家所樂見，此時我業者更應把握契機，積極搶佔全球市場。

此外，貿協更提到，臺灣五金產業分工精密且供應鏈齊全，向以「專業、優質、創新」形象行銷全球，本屆參展可望為我商帶來合作新契機。今年參展業者包含國內知名企業四維創新材料、振鋒企業、益張實業、星聯鋒等，分別於4.1及4.2館展出，展出面積達1,174.5平方公尺。

▼臺灣館新產品形象區預計成為展覽新亮點。（圖／貿協提供）

而「臺灣新產品形象區」(Taiwan Premium Hardware)，以手工具、工業用品、家居修繕等三大主題，展出優質臺灣五金產品，每件皆為一時之選。本展另有臺灣手工具公會、臺北市進出口公會及螺絲公會組團參展，總計臺灣有346家廠商共襄盛舉。

貿協指出，「科隆五金展」是全球最具規模的專業五金國際展會，不僅為業者交流產業最新動態趨勢之國際平台，亦為歐洲地區買主發掘人氣商品的最佳渠道。

本屆計來自55國2,770家參展商，將透過本展平台展出嶄新研製產品，海外參展商超過85%，國際化程度顯而易見。國際知名大廠如Gedore、Hazet、Stahlwille、Wera和Fischer等指標性廠商等均將在今年登場亮相，為拓展歐洲市場業者不可缺席之年度盛會。