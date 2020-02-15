新冠肺炎患者自曝「發病→康復3周噩夢」　21歲男大生：以為會死

▲新冠肺炎疫情在中國還未獲得控制。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

來自中國武漢的21歲男大生葉泰格（Tiger Ye，音譯）先前確診新冠肺炎（COVID-19），如今他已康復，描述這段3周的經歷就像是場噩夢。他直言，如果政府最初沒有試著隱匿資訊，事態或許就不會這麼嚴重。

《彭博》（Bloomberg）報導，葉泰格敘述他從感染到康復的過程，事實上，他曾以為自己會死掉，由於害怕遭到排斥，他選擇化名，拒絕透露真名。回到1月21日，他首次懷疑感染新冠肺炎，身體虛弱到連飯都吃不下，體溫也跟著升高。

當時，外界還不是很清楚新冠肺炎的詳細資訊，但大眾已開始感到恐慌。葉泰格半夜來到武漢同濟醫院，卻發現候診室擠滿像他一樣的人，他知道必須等待數小時才能接受檢查，「我很害怕，無數個病例疊在桌上，每名醫師都穿著防護服，我以前從未見過。」

接下來的兩個多禮拜，葉泰格試著確認自己是否真的感染新冠肺炎，他還是比較幸運的，因為他的父親是醫療人員，更早就意識到疾病的危險性。在他第一次尋求治療的當晚，他放棄在同濟醫院等待，反而前往一家小醫院領藥，醫師觀察到他的症狀並不嚴重，因此要他待在家隔離。

▲幾乎無法休息的醫療人員忙著治療患者。（圖／路透社）

發病的前4天相當難熬，葉泰格說他發高燒，全身痠痛，由於他深受日本文化吸引，夢想成為一名配音員，因此他試著藉由觀看日本的卡通來轉移注意力，然而，他的病情逐漸惡化，武漢已經封城，街上空蕩蕩，他不斷咳嗽，彷彿就要死去。

來到醫院，多次CT掃描顯示葉泰格很有可能感染新冠肺炎，且已擴散到肺部。醫師在思考，到底是否要讓他接受相關檢驗，釐清他有無確診，然而寶貴的試劑盒只能留給情況更嚴重的患者，他還無法檢測。

葉泰格後來又再次前往醫院，他的手足與奶奶也開始出現類似的症狀，他的病情在一夜之間惡化，「我以為我在敲著地獄的大門。」他的體溫飆到攝氏39度後回到醫院，醫師幫他打點滴並給予抗愛滋藥物「快利佳」（Kaletra），體溫才降到37度。

直到1月29日，葉泰格終於才能夠進行檢驗，結果證實他確診新冠肺炎，醫師開給他5天的抗病毒藥物Aluvia療程，接著把他送回公寓隔離，因為醫院並沒有足夠的床位。

9天後的2月7日，另一組試驗結果已呈現陰性，不過葉泰格還沒完全脫離險境，當地政府將他隔離在一間被暫時改成醫院的酒店，警察站在外面戒備，防止任何人進入。直到5天後，葉才被允許回家，結束3周的痛苦經歷，他很感激醫療人員，卻也有醫師告訴他，他們懷疑自己也感染，但還是要繼續治療患者。

葉泰格批評政府應對疫情的方式，尤其是當地官員速度太慢，「湖北當局試圖隱瞞時，錯失一個又一個的機會。」